Madre de Chyno Miranda pide ver a su hijo

La vida del cantante Jesús “Chyno” Miranda se convirtió en un hermetismo total desde hace dos años aproximadamente, cuando su salud se vio comprometida a causa de una encefalitis y también por el coronavirus que lo dejó con secuelas en el habla y motoras.

Aparte de esto, su matrimonio con Natasha Araos terminó en el año 2021 por una presunta infidelidad del cantante. Sin embargo, trascendió que por su estado de salud, su esposa lo atendió de acuerdo a sus posibilidades.

No obstante, el misterio sobre su estado de salud continuó en los meses posteriores. Inclusive, varios artistas hicieron un concierto en la ciudad de Miami para recaudar fondos para el tratamiento que necesitaba Chyno, quien en una oportunidad salió en un video junto a quien fuera su esposa y ahí expresó las afectaciones de salud que tenía. Sin embargo, nada era claro.

Tiempo después corrieron los rumores de un presunto fallecimiento. Nadie salía a desmentir ni a afirmar. El hermetismo sobre dónde estaba el Chyno Miranda continuaba, aunque sí se sabía que estaba en Venezuela para estar bajo los cuidados de su mamá, quien hoy pide ver a su hijo.

Un Tribunal ordneó el traslado de Chyno

Todo esto surge luego de un video publicado el miércoles 2 de noviembre en la cuenta del estratega de mercado, Irrael Gómez, en donde se aprecia a unos funcionarios llevándose -por disposición de un Tribunal- al cantante de un lugar llamado "Tía Panchita", que no es más que un centro de rehabilitación para personas que sufren de adicción a las drogas.

El traslado ocurre luego de unas presuntas investigaciones que evidenciaron las condiciones precarias en las que estaba internado el Chyno Miranda. “La respuesta del centro fue oposición y desacato, negándose al Tribunal a cumplir con sus labores”, escribió Gómez a través de su cuenta en Instagram.

Del “Tía Panchita” se lo llevaron a la clínica El Cedral en la Alta Florida, centro que hasta hora decidió restringir todo tipo de visitas hasta que se obtengan los resultados de los exámenes físicos al joven cantante, exintegrante de la agrupación Calle Ciega y del dueto “Chino y Nacho”.

Madre pide ayuda al Fiscal General

Entretanto, la señora Alcira Pérez, madre de Chyno, apareció este sábado 5 de noviembre en un video pidiendo al fiscal General Tarek William Saab que interceda para que ella pueda ver a su hijo.

“Vicepresidente, Fiscal General de la República por favor ayúdenme (…), yo soy la mamá de Jesús Miranda, no sé en dónde está, se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo en la clínica. Se lo llevaron de manera injusta, cosa que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy la que lo cuida y tiene la potestad de decidir hacia dónde va mi hijo. Por favor, ayúdenme”, expresó Pérez.

Además, agregó que quiere saber en dónde está y hablar con él.

Chyno asegura estar “bien atendido”

Por otro lado, también salió un video del Chyno en donde expresó que está bien en la clínica El Cedral y que está “muy bien atendido”, dijo en el audiovisual.

En el material también dijo que su situación en el Tía Panchita era “horrible” y que resultó engorroso el traslado desde ese lugar hacia El Cedral.

Finalmente, agradeció a todas las personas por el apoyo y el cariño.

No obstante, la duda creció entre sus fanáticos, la prensa y público en general porque no se sabe quién está diciendo la verdad y la situación de Chyno continúa en un estado de hermetismo y misterio.