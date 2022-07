Madre de testigo clave de Parima B logró llegar a Caracas

El abogado de Foro Penal Olnar Ortiz confirmó este lunes 4 de julio que la madre del herido testigo clave de los hechos de Parima B, Borges Sifontes, logró llegar a Caracas donde se encuentra su hijo retenido desde hace más de 3 meses.

La señora Cenoya Silva, junto a Ortiz y otros acompañantes, salió de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, pasadas las 3 de la madrugada del miércoles 29 de junio, en un recorrido de casi mil kilómetros hasta la capital venezolana.

Borges Sifontes, quien también salió herido en el suceso en el cual 4 yanomamis fueron asesinados por efectivos militares, es un adolescentes que lleva 99 días recluido en el hospital militar Carlos Arvelo.

El jueves 30 de junio Cenoya logró, luego de varias horas de espera, ver a su hijo. Dijo en su lengua autóctona que no entendía por qué no le dejaban ver a su hijo.

“Yo, si soy pueblo originario yanomamo (sic), retirado del estado Amazonas, no entiendo (por qué tengo) que hablar con el Ministerio de Pueblos Indígenas. Con mucho respeto, en nuestra comunidad no existe el Ministerio de Pueblos Indígenas. Si fuese estado (ese Ministerio) ellos me apoyarían”.

El viaje de retorno a Amazonas se concretó el viernes 1 de julio. Ortiz informó que “luego de haber constatado la situación de Borges Sifontes podemos decir que a pesar de que se aclaró su situación, de que es paciente del hospital Carlos Arvelo, aún se mantienen medidas restrictivas para sus visitas, incluso no se le permite salir de la habitación, cosa que denunciamos”.

El defensor de derechos de pueblos indígenas también reclamó que se le impidió ver al joven para constatar su situación de salud y sicológica.

