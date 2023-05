Vanessa Hernández, una madre de 29 años, exige justicia por la muerte de su pequeña hija de dos años, quien perdió la vida el 30 de marzo en un accidente de tránsito que se registró en el sector El Junquito, ubicado en la zona alta de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

La mujer recordó que ella, junto a su niña, iban a bordo de un carro modelo Aveo color azul que conducía su primo, Yonmar Rodríguez, cuando los impactó un bus de transporte público que perdió los frenos.

En el siniestro perdió la vida Rodríguez, de 40 años, y tres días después falleció la niña. Hernández quedó con múltiples secuelas tanto físicas como psicólogas y, a pesar de todo eso, al conductor de la unidad lo dejaron en libertad, lo que causó indignación en la víctima.

“¿Cómo es posible que el chofer va a estar en libertad con dos muertos? De paso estoy yo, que tengo un pulmón atrapado y necesito una operación con urgencia porque tengo líquido también. Tengo las dos piernas y la clavícula facturadas y un golpe en la cabeza muy fuerte por el que tengo hasta puntos”, declaró a varios periodistas este viernes 26 de mayo.

No recibió la atención médica adecuada

Hernández agregó que estuvo varios días en el hospital Luis Razetti de Barcelona y aseguró que no recibió la atención médica adecuada, pues solo le suturaron las piernas. Sus familiares tuvieron que conseguir todos los insumos necesarios y hasta las curas se las hacía ella misma porque en el hospital la asistencia fue deficiente, aseguró.

Por todo esto, la víctima le pidió al fiscal general de la república, Tarek William Saab, que por favor preste atención a este caso. A su juicio, el Ministerio Público en Anzoátegui no está haciendo nada, sino que lo están evadiendo.

«Yo no perdí un zapato, yo perdí a mi hija. Mi única hija. No me parece justo y en Fiscalía prácticamente no me están tomando en cuenta. Me tienen en una sola burla y este caso ya va para dos meses», dijo con la voz entrecortada a Radio Fe y Alegría Noticias.

Vale acotar que el día del accidente, fuentes policiales informaron que al conductor del bus lo identificaron como Adolfo Rafael Polanco y lo detuvieron preventivamente.

Sin embargo, Hernández asegura que a Polanco lo liberaron días después a pesar de las consecuencias del suceso y por eso exige justicia. Agregó que la asesoría legal del caso la asumió el abogado José Santo yo y espera que finalmente se haga justicia en este caso.

