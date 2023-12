Maduro: “esta victoria le pertenece al pueblo de Venezuela sin discriminación ni partidismo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló sobre los resultados de la consulta popular por el Esequibo de este domingo 3 de diciembre, catalogando el proceso de “éxito total”.

“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores”, dijo Maduro ante un grupo de seguidores.

“El pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece al pueblo de Venezuela sin discriminación ni partidismo”, añadió.

De acuerdo a Maduro, el tema de la Guayana Esequiba “dejó de ser solo de especialistas, que son necesarios y tenemos los mejores, para también ser ahora un tema que le pertenece a todo el pueblo de Venezuela”.

Minutos antes, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que la participación superó 10.554.320 votos, en un proceso en el que cada persona votaría cinco veces por cinco preguntas distintas.

Los resultados, según informó Amoroso, fueron:

Primera pregunta: Sí 97,83%; el No 2,17%; Segunda Pregunta: Sí 98.11%, No 1.08%; Tercera Pregunta: Sí 95.40%, No 4.10%; Cuarta Pregunta: Sí 95,94% No 4,06%; y Quinta Pregunta: Sí 95,93% No 4,07%.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.