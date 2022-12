Maduro, Lula y Pelé felicitaron a Argentina

Varias personalidades del planeta se han abocado a felicitar a la selección de fútbol de Argentina luego de consagrarse como la campeona de la Copa del Mundo celebrada en Qatar.

El presidente Nicolás Maduro, el mandatario colombiano Gustavo Petro, el recién electo mandatario de Brasil, Lula Silva, figuran entre las personalidades de la política sudamericana que enviaron sus palabras de felicitaciones a la Albiceleste.

Maduro elogió en varias publicaciones el logro de Argentina, mencionando a Diego Armando Maradona, uno de los personajes del deporte más cercano a Hugo Chávez en su etapa como presidente.

Por su parte, Lula Da Silva también elogió a la Argentina de Scaloni luego del título mundial.

“Felices con la victoria de los vecinos argentinos. Gran partido de Messi, que lo merecía mucho, y Di María. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico de Argentina y mi amigo Alberto Fernández”, publicó Lula.

En medio de las celebraciones de la selección de Argentina, el “rey Pelé” también tuvo un momento especial para dedicarlo a la selección Albileceste. Pese a su convalecencia, Pelé recordó a Diego Maradona en un corto mensaje dedicado a Argentina.

“Felicitaciones Argentina. Seguro que Diego está sonriendo ahora”, escribió el tres veces campeón del mundial en Instagram.

Varios deportistas vigentes también se manifestaron, entre los cuales estuvo el chileno Gary Medel, campeón de la Copa América con Chile en el 2015. El chileno reconoció a Lionel Messi como el “mejor jugador” al que se ha enfrentado.

Congrats to Argentina and to the GOAT, Lionel Messi, for an amazing World Cup victory. https://t.co/TkPRhReOV9