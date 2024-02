Maduro respaldo propuesta de hacer el calendario electoral en la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro respaldó la propuesta de hacer el calendario electoral en la Asamblea Nacional con la participación de varios sectores. Dijo que “por ahora”, las elecciones serían este año.

Durante la apertura del año judicial, el presidente Maduro habló de varios temas, pero priorizó la convocatoria a elecciones y a la necesidad de elaborar el calendario electoral.

Calendario electoral para las presidenciales

“Tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la AN es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la AN y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de la AN para establecer el cronograma electoral, por ahora este año”, expresó.

Respuesta de los Estados Unidos

Estados Unidos respondió al rompimiento de los acuerdos de Barbados y anunció el restablecimiento de sanciones económicas a empresas del Estado.

El Gobierno de Joe Bien revirtió el alivio de sanciones que había dado en octubre de 2023 a la Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A.

La empresa estatal dedicada a la explotación y comercialización del oro venezolano.

El Departamento del Tesoro publicó este lunes la Licencia General número 43A que ordena cerrar todas las operaciones con Minerven antes del 13 de febrero.

Esta nueva licencia modifica la que se había emitido el año pasado, luego de la firma del Acuerdo de Barbados.

¿Quién hace el calendario electoral?

El discurso del presidente del parlamento, en respuesta a los Estados Unidos, hace preguntarse, ¿Quién convoca a elecciones y quién elabora el calendario electoral en Venezuela?

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la elección de representantes de los poderes públicos es una competencia del Consejo Nacional Electoral, no de la Asamblea Nacional.

El artículo 293 de la Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral tiene varias funciones como:

Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.

En este sentido, no tendría que ser el presidente de la Asamblea Nacional el que convoque a elecciones, supliendo las funciones del Consejo Nacional Electoral.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.