Maduro sobre participación de la MUD: «Lo logramos, Jorge Rodríguez los convenció»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a Henry Ramos Allup, secretario general nacional del partido Acción Democrática y a Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, por participar en las elecciones convocadas para el 21 de noviembre.

Durante el taller de formación para candidatos del Gran Polo Patriótico dijo que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, «logró convencerlos».

«Hemos ido construyendo este camino que hoy ha anunciado Henry Ramos Allup. Lo logramos Henry. Felicitaciones por la decisión que han tomado de participar en las elecciones del 21 de noviembre», indicó Maduro.

El mandatorio pidió un aplauso para Ramos Allup y todo el G4 (grupo de partidos políticos integrado por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia). Agregó que es digno el «gesto político» de retornar a las elecciones, luego de tres años de promover lo que algunos han catalogado como «abstención».

«Me alegra ver a Capriles Radonski en campaña y viéndolo recorrer el país, a Ramos Allud y a todos los líderes de Acción Democrática recorriendo con seguridad nuestro país con sus tapabocas. Nosotros también estaremos en las calles», expresó.

«El chavismo se queda»

Maduro también indicó que su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se irá del país de ningún modo. Por ello, recomendó a los candidatos del PSUV a hacer en todos los rincones del país lo que se hizo en la Cota 905, «limpiarla de los delincuentes».

«El chavismo siempre ha estado presente con el pueblo. El chavismo no huye, no se va del país, no sale autolexiliado. El chavismo se queda, incluso sufriendo con el pueblo», afirmó el mandatario nacional.