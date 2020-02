Maestro de escuela mérideña infectados por contaminación

El mal estado de la infraestructura de la Unidad Educativa Josefa Molina de Duque y la contaminación en uno de sus salones dejó a un profesor con bronconeumonía, infección en la garganta y una bacteria en el sistema digestivo.

Así lo aseguró Jonathan Delgado, profesor de computación de esta escuela, quien explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que él se encarga de hacerle mantenimiento a 17 computadoras que se encuentran en uno de los salones.

Mencionó que estas enfermedades fueron diagnosticadas el mes de septiembre del año pasado cuando le hizo mantenimiento a las computadoras. Un mes después no pudo entrar al salón debido a que la dirección levantó un acta donde indicaban que esa aula quedaría clausurada por contaminación.

“Me percaté que desde hace tiempo no le hacían mantenimiento ni al salón ni a los equipos de computación, por ende todas las personas que me ayudaron en la recuperación de los equipos hemos sido afectados. Yo estuve enfermo un mes y me diagnosticaron bronconeumonía, infección en la garganta y una bacteria en el sistema digestivo”, aseguró Delgado.

Delgado puntualizó que el sueldo que percibe en la institución no le alcanza para cubrir los gastos de exámenes médicos, puesto que su salario oscila entre los 240 y 480 mil bolívares quincenales.

Por su parte, la directora encargada, Yaneth Velásquez, denunció que la institución presenta desde filtraciones en su infraestructura desde hace años. Además, no cuentan con el programa de alimentación escolar, faltan materiales de limpieza y no sirven los baños ni las cerraduras.

En el marco de sus 55 aniversario al servicio de la educación en Mérida, los docentes llevarán a cabo el próximo 9 de febrero una venta de garaje para recaudar fondos y suplir varias necesidades.

La institución cuenta con una matrícula de 270 alumnos y 34 docentes actualmente debido a la migración de los profesores.