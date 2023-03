Maestros de Apure no fueron atendidos por la Ministra de Educación

Al conocer que la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, se encontraba este jueves 16 de marzo participando en un acto institucional el liceo Francisco Lazo Martí de San Fernando, un grupo de docentes apureños se acercaron al plantel con el fin de que fueran atendidos por la funcionaria.

Pero el intento fue infructuoso. Una vez que culminó su discurso y de disfrutar de una cantata llanera en vivo, Santaella fue sacada por su personal de seguridad por la parte posterior del liceo sin que pudieran tener oportunidad de abordarla los educadores que se encontraban en la parte frontal, rodeados por un piquete de la policía regional de Apure.

A decir de algunos de los presentes minutos antes de la salida de la Ministra fueron abordados de forma intimidante por motorizados afectos al oficialismo para que se retiraran del lugar. Sin embargo, pese al amedrentamiento lograron romper la barrera policial y se apostaron frente a la institución.

Sus exigencias

El profesor José Martín Paredes, coordinador del comando intersindical del magisterio regional, declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el principal motivo que llevaban para plantearle a Santaella y al gobernador de Apure Eduardo Piñate era que reconsideraran la migración de más de 4 mil docentes que dependían de la gobernación hacia la del Ministerio de Educación.

Según el sindicalista ha provocado una sustancial desmejora de todos los ingresos salariales y bonificaciones de los educadores regionales alcanzadas y consolidadas en los contratos colectivos estadales.

Paredes cuestionó que ante los reclamos que han hecho «por la violación de nuestros derechos constitucionales» haya sido una respuesta caracterizada por «la indiferencia, el silencio y no darle la cara a los trabajadores».

También querían reclamarle al mandatario regional «que desde que asumió firmó un decreto en enero de 2022 y aquí ha habido una desmejora de los derechos contractuales fundamentalmente de los maestros jubilados y pensionados (a quienes) les robaron su homologación integral».

No hay calidad educativa

Sobre el llamado a la calidad educativa referido por la Ministra en su intervención, el gremialista señaló que no se puede hablar de este aspecto cuando «ni siquiera un maestro no puede llegar a su escuela porque no tiene cómo. No es que los maestros estén de paro sino porque el gobierno, cada día, le pone más problemas a los maestros no solo por el salario sino por los servicios que son impagables».

Para Paredes el Estado docente «no cumple con su función de garantizar una educación de calidad. Vemos escuelas sin baños, desvalijadas, en pésimas condiciones y entonces hablan de calidad de educación».

Informó que seguirán con las acciones de calle «pese al silencio del gobierno nacional, empezando por el presidente de la república que ha debido darle una explicación al país, sobre todo a los padres y representantes ya que sus hijos han pasado a un segundo momento pedagógico y sus hijos aún no han visto clases».

Finalmente negó que los dirigentes sindicales del sector educativo mantengan las clases paralizadas. «No somos nosotros ni los maestros, es el mismo gobierno el que ha obligado a esta situación».

