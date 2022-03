Maestros de Monagas esperan que nuevas tablas salariales no sean una burla

El gremio de educadores del estado Monagas exige que el ajuste de las tablas salariales del sector docente, administrativo y obrero sea acorde al costo de la canasta básica.



Desde esta entidad oriental representantes de gremios de maestros levantan la voz para demandar salarios y pensiones justas para sus trabajadores.



Avelino Pastrana, representante del gremio de maestros, señaló que “el presidente anunció un incremento del salario de 1.800 por ciento y este debe ir directamente al salario actual que ganan los educadores activos, jubilados, pensionados e incapacitados”.



Sin embargo, el dirigente gremial afirma que la demanda del sector no puede caer en saco roto y debe ser coherente a las necesidades de lo que aseguran es uno de los trabajadores mas vapuleados en cuanto a salarios.



“Tenemos la presunción de que la Oficina Nacional de Presupuesto quiere trasquilar el aumento salarial de los educadores y hacemos la salvedad al gremio a no bajar la guardia porque puede haber una actitud engañosa frente al legítimo derecho a un aumento salarial justo y que esté en consonancia con la canasta básica”.



Entretanto, José Darío Lima, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Monagas, se refirió a que está pendiente la presentación de la tabla salarial del sector docente y tras su publicación seguir con las acciones.



“Esperamos la famosa tabla de obreros, administrativos y docentes, esperamos que llene las necesidades de acuerdo la situaciones económicas que viven los trabajadores y trabajadoras del país ya que la canasta básica se ubica más de 400 dólares, según la Federación Venezolana de Maestros que lleva cada mes el registro».



“De seguir estando por debajo de las expectativas los salarios del gremio no vamos a parar la lucha de exigir lo que merecemos en cuanto a salarios para todos los trabajadores tanto activos, jubilados y obreros”, advirtió Lima.