Manglares de Los Juanes están llenos de petróleo

Siguiendo las instrucciones del Presidente @nicolasmaduro y el ministro @oswaldobarberag seguimos de recorrido de vigilancia y control, garantizando todas las medidas mitigantes y de control que nos permiten completar el saneamiento total del Parque Nacional Morrocoy Hoy culminamos nuestro recorrido en Cayo Sombrero reuniéndonos con Guardaparques, equipos técnicos cientificos @pdvsa_cvp y @prof.germanmarquez evaluando estos 15 dias de saneamiento y Mitigación del derrame de hidrocarburos y planificando la operación para la recolección faltante del hidrocarburos en boca de Aroa. ¡Juntos Todo es Posible! @delcyrodriguezven @reverolnestor @oswaldobarberag @maduroguerra @vclarkb @cesartrompizve @randerismaelpena @miecosocialismo @inparquesoficial