María Corina Machado: «aquí hay unos actores que se prestan para esa farsa»

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado (MCM), ofreció una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, en el marco de su visita al estado Táchira. Criticó que haya un sector de la oposición venezolana que apuesta por participar en las «megaelecciones» del 21 de noviembre, y según cree, le daría estabilidad al presidente de la república, Nicolás Maduro.

RFyA: ¿Cuál es el motivo de su visita al Táchira?

MCM: Estamos entablando conversaciones con ciudadanos en todas partes del país, este es un momento donde la gente quiere ser escuchada, y esa es mi prioridad en este momento. Además como todos ustedes saben, tenemos equipos muy bien organizados en los estados andinos y en particular en el estado Táchira. Hoy (martes 22) estuvimos en Rubio y aquí hay coordinadores de diversos municipios cercanos a San Cristóbal y es un momento en el cual donde reconocemos la responsabilidad de este momento histórico, un momento en el cual evidentemente Maduro está buscando lavarse la cara, estabilizarse, dar una imagen de normalización, esconder el horror de la crisis de la crisis humanitaria, hacer creer que está dispuesto a promover una apertura, que no tiene nada que ver con el proceso de desestabilización de Colombia. La narrativa que Maduro pretende imponer, y desgraciadamente hay un sector de la dirigencia política que aún no entiende o no quiere entenderlo, y está planteando caer en una nueva trampa que a nuestro criterio lo que logra es darle estabilidad a Maduro que ha sido reconocido como un Estado criminal y como usurpador, y evidentemente al caer en la trampa de la participación en la dinámica electoral terminaría reconociendo a Maduro, y dando lo que éste quiere para eso hay desplegado todo tipo de presiones, hay mucho dinero, mucha persecución, mucha presión sobre sobre ciudadanos de bien. Pero yo estoy convencida de que la sociedad venezolana no se deja engañar y el rol de Vente Venezuela es hablar con la verdad.

RFyA: Conociendo la realidad de la frontera que se está viviendo con tantos migrantes, ¿qué está pasando en el estado Táchira? Sabemos que más adelante regresarán al país, ¿se les dará un valor mayor a los que se han quedado en el país luchando?

MCM: La reconstrucción del país necesita a ambos, quienes conocemos lo que pasa aquí y hemos mantenido desde adentro la llama viva y los que han salido lo han hecho para que los que se quedaron puedan subsistir y han tenido la posibilidad de llevar nuestro mensaje para sacudir la conciencia de muchos que tienen una gran responsabilidad por su propio bien y por su propia defensa legítima de actuar sobre el horror que ocurre en Venezuela. Táchira, mejor que nadie, entiende clarito qué está pasando, un proceso en el cual la frontera se la han apropiado los grupos criminales que están apoyados por Maduro y operan con total impunidad de este lado pero que cada vez van penetrando y penetrando más y tomando más control hacia Colombia. A mí me preocupa porque hay gente que piensa que lo que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, y por ejemplo lo ocurrido en el Apure, se abría un hueco de Colombia hacia Venezuela. Cuidado, cuidado porque ese espacio va en los dos sentidos, droga que llega hacia Venezuela, pero también de Venezuela hacia allá, (es) un proceso sistemático, premeditado y devastador para socavar la institucionalidad democrática de Colombia. Por momentos vemos cómo Maduro provoca y reta porque la llegada de este avión iraní sancionado, que aterrizó en Maracay el día de ayer 21 de junio, es una provocación a las democracias de occidente.

RFyA: La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez desde la frontera colombo venezolana, hacía un llamado a retirar los containers que están en el puente Simón Bolívar. Esto está impidiendo que se desarrolle la salud, la educación en esta zona ¿cuál es su opinión sobre esta interrupción que hay entre Colombia y Venezuela?

MCM: En el fondo sabemos que no hay ninguna interrupción ¿o a caso las trochas no funcionan? por las trochas pasan de todo ¿cuántas trochas hay?

RFyA: Dicen que 21

MCM: Las que están contadas hasta ahora, pero sabemos que hay muchas más. En el fondo aquí hay una realidad, se han propuesto destruir a Venezuela y desestabilizar a Colombia y al resto de la Región de Latinoamérica, y aquí hay unos actores que se prestan para esa farsa y se convierten en una oposición funcional. Yo en el fondo creo de verdad que no son oposición, y mientras tanto la gente muere de hambre, se separan las familias, se suicidan jóvenes, esa es la realidad de Venezuela hoy, y nuestro territorio se va encogiendo porque se lo van repartiendo entre los criminales. Esto hay que pararlo. Y Venezuela está secuestrada y ustedes en el Táchira saben cómo funcionan los secuestradores y los grupos, no con farsas de diálogo ni negociando de espaldas al país unos carguitos y unas cuotas que no significan nada.

Por Héctor Mora/Radio Fe y Alegría Noticias