María Corina Machado aseguró “no es tan sencillo inhabilitar al que gane las primarias”

La precandidata a las primarias de la oposición, María Corina Machado, aseveró que al Gobierno nacional no se le haría fácil inhabilitar a la persona que gane las elecciones primarias del próximo 22 de octubre.

“No es tan sencillo para el régimen inhabilitar al que gane las primarias”, comentó María Corina Machado en un video difundido a través de sus redes sociales el lunes 26 de junio. Ese mismo día, el diputado José Brito introdujo una solicitud ante la Contraloría General de la República para conocer el estatus político de la precandidata.

“Yo creo que el candidato que va a enfrentar a Maduro es el que gane las primarias. Si yo gano, seré yo; si gana otro, será ese otro. Lo que no vamos a aceptar es que el régimen lo escoja. Si aceptamos que el que gane, se descarte, entonces para qué hacemos primarias. Dejemos de una vez el que el régimen diga. Al final, como esto es un tema de construcción de fuerzas y el régimen ya a estas alturas no puede decir quienes se inscriben y quienes no en las primarias, vamos a ir a las primarias y el que gane tendrá la legitimidad y el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional”, añadió en sus declaraciones en el video compartido.

Este martes 27 de junio, el coordinador nacional de Formación de Vente Venezuela, José Gregorio Contreras, habló sobre este mismo tema y dijo que el Gobierno nacional hará “todo lo que tenga que hacer para tratar de perturbar el proceso de las primarias e inhabilitar a María Corina”. Si eso pasa, aseguró que se estaría inhabilitando al pueblo y, en su pronóstico, la ciudadanía no se quedaría de manos cruzadas.

"No es tan sencillo para el régimen inhabilitar al que gane las primarias"



🗣️María Corina Machado | @MariaCorinaYA pic.twitter.com/4CKGwRUiPS — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 26, 2023

“Estamos muy claros que quien inhabilita es el pueblo, hasta aquí hemos llegado con una posición muy clara: no vamos a caer en el juego del régimen"



🗣️ José Gregorio Contreras (@JoseContreras68) con Miguel Ángel Rodríguez en @EVTVMiami.



https://t.co/dwcxggS7Th — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 27, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.