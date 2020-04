Más de 100 protestas por hambre en Honduras durante la pandemia

En medio de la pandemia de COVID-19, en Honduras se han registrado 120 protestas por hambre después de 40 días de confinamiento.

De acuerdo con el Observatorio de Protesta Social del Comité por la Libre Expresión, las protestas se originaron tras la autorización del gobierno hondureño de suspender sin paga a los trabajadores durante el confinamiento.

Tras haber perdido sus ingresos, las familias de menores recursos no pueden adquirir alimentos o bienes básicos y decidieron salir a las calles a demandar alimentos.

Cesario Padilla, integrante del Comité, denunció que los cuerpos de seguridad agreden a los manifestantes con gases lacrimógenos y sus armas reglamentarias.

“La fuerza policial y la fuerza militar sigue cometiendo agresiones contra la ciudadanía e incluso ya registramos la segunda muerte en el marco de una acción de protesta”, dijo.

Las mujeres, sobre todo quienes son madres, son las más afectadas por la falta de alimentos. Una de las manifestantes, abuela de tres hijos, expresó su preocupación.

“No tengo nada, ni arroz, ni frijoles, ni azúcar, ni café. Tengo tres nietos. Yo me siento afligida y que me pongo a llorar con esta situación de que no puedo ni salir a vender”, dijo la dama.

Mientras tanto, los analistas aseguran que las protestas por hambre en Honduras van a continuar debido a que las autoridades han distribuido muy mal la entrega de alimentos y la han politizado.

Con información de Iolany Pérez, para Aler Contacto Sur