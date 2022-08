Más de 150 familias en Puerto La Cruz acumulan un mes sin agua

Más de 150 familias, unas 600 personas, que habitan en la comunidad La Caraqueña de Puerto La Cruz, Anzoátegui, acumulan entre 20 y 30 días sin el servicio de agua potable. Según los vecinos, la carencia del servicio se ha vuelto una constante desde hace varios años y les toca improvisar con agua de lluvia.

La señora Leonaida López vive específicamente en el sector Las Piedras de La Caraqueña. Confirmó que “la problemática es que llevamos 30 días sin agua y no puede ser posible que uno tenga que estar esperando que caiga agua del cielo para uno hacer sus cosas en la casa”.

También contó que desde la alcaldía no les han atendido para resolver el problema con este servicio básico. Reseñó que “los que están en la alcaldía ayudan a sus padrinos, los demás tenemos que esperar que caiga agua del cielo”.

Cuando no llueve la cosa se le pone más difícil. “Tengo que ir donde una hermana a lavar, donde haya un poquito de agua tengo que ir a buscarla”.

Foto: Javier Guaipo/Radio Fe y Alegría Noticias

Mientras que Julio Sifón relató para Radio Fe y Alegría Noticias que “aquí, entre las calles Pinto Salinas, San Miguel y la Miranda, tenemos más de 20 días sin agua, y no mandan ni una cisterna de la alcaldía, no han mandado nada por aquí, no dan respuesta de nada”.

Al igual que la señora López, el adulto mayor también aprovecha el agua de lluvia para abastecer un tanque que tiene en su casa. Para cocinar “tengo que salir a comprar un botellón que me dura dos o tres días, me cuesta 3 bolívares la recarga”.

Vale destacar que a través de sus redes sociales la empresa Hidrocaribe informó que están abasteciendo a la ciudad de Puerto La Cruz en general con baja presión por problemas en tuberías matrices.

Es por eso que publicaron un cronograma que refleja la distribución por zonas en horarios determinados pero los ciudadanos aseguran que eso no se está cumpliendo y por esa razón exigen una solución urgente.