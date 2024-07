Más de 150 pacientes en Guárico son beneficiados con donación de medicamentos cada semana

Más de 150 pacientes a la semana reciben medicamentos gratis de parte de la Fundación “Un Día Más de Vida”, que funciona con alianza de la Sociedad Anticancerosa de Guárico, para realizar este tipo de labor social a la población.

Maury Gómez, jefe de insumos, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que ya llevan 7 años haciendo esta actividad sin fines de lucro, donde trabajan tres veces a la semana con la entrega de estos insumos.

“Esta fundación comenzó a través de un grupo llamado ‘Un Día Más Venezuela’, que estaba situado en México. Ellos donaban medicamentos que enviaban a Venezuela. Ellos me hicieron un llamado de que yo hiciera entrega de un medicamento de un señor que venía de Puerto Ordaz, con una medicina llamada mesalazina que no la había en el país. Me la enviaron acá a San Juan de los Morros y se le hizo entrega de eso”, expresó Gómez.

Aseguró que comenzaron a entregar los medicamentos una vez a la semana, pero después pasaron a dos y en la actualidad lo hacen de martes a jueves. “La doctora Marianela Bastidas nos cedió este espacio para nosotros hacer estas donaciones, porque ante los hacíamos ambulatoriamente”.

Gómez añadió que la mayoría de los medicamentos entregados a las personas que asisten son para la hipertensión, diabetes y el cáncer.

“Hacemos un llamado a la población de que esos medicamentos que tengan en su casa, que no los usen, para que por favor los traigan porque pueden salvar una vida. Por eso lo llamamos ‘Un Día Mas de Vida’”, comentó.

Ayudar a prevenir el cáncer

La doctora Ismary Moreno, quien es ginecólogo de la Sociedad Anticancerosa, señaló que siguen realizando jornadas y talleres para tocar el tema de la prevención del cáncer de cuello uterino, para ayudar a detectar a tiempo esta enfermedad.

“Realmente nuestro trabajo hacia la parte preventiva es hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de aquellos pacientes que se consiguen en el área ginecológica”, señaló.

La especialista comentó que en lo que va de año ya llevan tres jornadas ginecológicas, donde se ha reportado un gran índice de pacientes con enfermedad de trasmisión sexual.

“Actualmente tenemos un alto índice de VPH. Yo diría que el 90% de las pacientes que asisten a control ginecológico, tienen VPH. Obviamente a esos pacientes se le plantea una toma de muestras para llegar a un diagnóstico de cómo está la enfermedad”.

Gómez indicó que la clínica de pesquisa sigue atendiendo de lunes a viernes, a precios solidarios, donde cuentan con especialistas que se encargan de ayudar o detectar a tiempo algún cáncer, ya que gracias al apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresa privadas, se han podido dotar de equipos de primera para dar un diagnóstico a tiempo.

