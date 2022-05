Más de 40 horas sin luz pasaron en la parroquia Aramendi, Apure

El ciudadano Andrés Montilla informó que en la parroquia Aramendi del municipio Páez en el Alto Apure volvieron a sufrir las inclemencias por las fallas de electricidad.

Al menos 44 horas sin luz pasaron los habitantes de las comunidades de esta parroquia, dijo Montilla en declaraciones a Radio Fe y Alegría Noticias.

«¿Ustedes saben lo que significa pasar 44 horas sin luz en un pueblo?», se preguntó con una carga de disgusto e inconformidad en su voz.

«El 80% de el pueblo de Palmarito está completamente a oscuras», debido a las fuertes lluvias. «Siempre Corpoelec en Guasdualito suele omitir la información y no nos dice a qué se debe la falla. Al pueblo hay que mantenerlos informado para estar preparado».

«La luz no viene y nos entra un nerviosismo porque no sabemos si es una falla o racionamiento. Todavía no sabemos cuál fue el motivo por el que pasamos 2 días y medio sin luz», añadió a su queja.

Por Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias.