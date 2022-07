A propósito de la conmemoración este sábado 30 de julio del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la organización de la sociedad civil Mulier presentó su informe “Libres y Seguras” en el que compartieron datos recabados a través del monitoreo de casos en los que se identifican venezolanas víctimas de trata.

De acuerdo con el documento, en 2021 identificaron “unos 85 casos relacionados con trata de venezolanas, entre intervenciones para el rescate de víctimas y detenciones de sujetos implicados”.

Asimismo, el informe señala que en este periodo registraron “unas 415 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes”.

“Una cifra que viene aumentando desde 2019 es la de niñas y adolescentes venezolanas que son rescatadas de redes de trata. Pasamos de 90 en 2019 a 138 en 2021” Informe Libres y Seguras, 2021.

El informe también reflejó un aumento en el número de personas de nacionalidad venezolana vinculadas al delito de trata. Destacó que encontraron “unas 295 personas detenidas, de las cuales 149 son hombres (51%) y 57 mujeres (19%). En 2019 la población venezolana representaba un 26% del total de personas detenidas”. Es decir, que para 2021 casi se duplicó el porcentaje.

Sobre el número de mujeres venezolanas victimas de trata rescatadas, el informe destaca que disminuyó en comparación con años anteriores. Sin embargo, la organización defensora de derechos humanos de la mujer, advirtió su preocupación de que esta disminución implique una más baja efectividad de las autoridades en el combate de este delito, más que la disminución del mismo.

La modalidad que más afecta es la trata con fines de explotación sexual

“Por cada 10 víctimas detectadas en el mundo, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas.” Informe Libres y Seguras, 2021

El informe de Mulier destaca que una de las modalidades de trata más común es la modalidad con fines de explotación sexual, la que, entre otras actividades, destaca la que involucra a las victimas en modelaje webcam. Esta actividad consiste en representar o sostener frente a una cámara web actos de índole sexual.

Y aunque esta labor en algunos países puede ser legal, como es el caso de Colombia, por ejemplo, al mismo tiempo puede servir de fachada para la trata con fines de explotación sexual.

Dice el documento, “es común que inicialmente las víctimas accedan voluntariamente a una oferta laboral de modelo webcam, donde se les ofrece una plataforma en la que ya existe una red de seguidores y en la que pueden publicar contenido sexual con la promesa de jugosos salarios. No obstante, al entrar al negocio, las condiciones cambian. Adicionalmente, la remuneración no cumple con lo prometido, pierden el control sobre su jornada laboral, son forzadas a desempeñar actos sexuales que no desean hacer, y no se les permite renunciar bajo amenaza de difundir los videos entre sus familiares.”

Además, Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier, indicó a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que aunque la mayor incidencia es la explotación sexual, no es la única.

Dijo, “lamentablemente vemos que las mujeres y niñas venezolanas siguen siendo más destinadas a explotación sexual, es decir prostitución forzada, pornografía infantil, etc”. Pero agregó, “también hay explotación labora y hay reclutamiento por grupos armados irregulares.”

En el caso de niñas y niños, también aparece la mendicidad forzada, “se usan estos niños en otros países para generar empatía por parte de las personas y que puedan recibir limosnas que nunca van dirigidas directamente a estos niños y niñas, sino a quienes los están explotando”.

“La trata básicamente es captar a esas personas por diferentes medios, bien sea engaños, coacción, violencia; para explotarlas. Y aunque normalmente implica una movilización, la trata puede darse dentro y fuera del país. eso a veces no nos queda muy claro, y hay trata sucediendo dentro de Venezuela, en especial en zonas como el arco minero del Orinoco, POR EJEMPLO, donde se afecta de forma diferenciada a las mujeres indígenas” Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier

Son muchas más victimas que las que se han podido documentar

La activista por los derechos de las mujeres explicó, que los datos presentados registran a penas los casos que se hacen públicos a través de medios de comunicación, lo que supone que son un subregistro y que la realidad tiene una magnitud aún mayor.

Dijo, “las que se escapan de redes de trata no salen en los medios, las que sus familias logran pagar rescates no salen en los medios, las que son abandonadas por que representan alguna carga, porque están enfermas, etc, tampoco salen en los medios”.

Destacó que la Organización de Naciones Unidos estima que por cada víctima detectada, otras 20 permanecen en las sombras de estos esquemas de explotación. En este sentido, cuestionó una vez más que el Estado venezolano no ofrezca datos sobre el tema.

Las medidas restrictivas impuestas a migrantes aumentan el riesgo de ser víctima de trata

En el informe “Libres y Seguras”, esta organización no gubernamental destaca cómo el cierre de los pasos fornterizos por orden de los gobiernos del continente, así como el aumento de restricciones con imposición de visas y la exigencia de otros requisitos, ha aumentado la migración irregular y con ello el riesgo de ser victimas de redes de trata.

Destaca el documento que según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el cruce irregular de personas venezolanas aumentó de aproximadamente 5 mil en 2020 a más de 100 mil en 2021. Entre estos se encontraban por lo menos 675 menores de edad no acompañados.

Y agrega, “esto implica pagar a traficantes de migrantes o coyotes en las cercanías del Río Bravo de México”. A lo que el gobierno de ese país respondió con la exigencia de visa desde enero de 2022, medida que “solo significó sumar nuevas dificultades y peligros

para parte importante de la población migrante venezolana que, desde la implementación de esta política, se ha lanzado en cantidades nunca vistas al peligroso trayecto que implica el paso por la selva del Darién.”

Las RRSS se han convertido en una de las principales vías de captación de víctimas de trata

La también abogada, Estefanía Mendoza, insistió en la necesidad de promover el uso de redes sociales de modo seguro, como una medida para prevenir ser víctima de la trata.

Resaltó que una de las formas de contacto más usadas actualmente por las redes de trata para captar niñas y adolescentes, es a través de las redes sociales.

Manifestó, “las redes sociales son una cosa maravillosa que nos ayuda a mantenernos informados y que incluso nos permitió mantenernos en contacto durante la pandemia, sin embargo, necesitamos promover entre los jóvenes un uso seguro de estas herramientas”, porque han detectado que cada vez son más las niñas y adolescentes captadas por estas plataformas.

Explicó que muchas veces aceptan desconocidos, creen que están hablando con personas de su misma edad que en realidad son adultos con segundas intensiones.

Estas relaciones suelen dar pie a dinámicas de enamoramiento y confianza que facilitan al intercambio de contenidos como fotos y videos que luego se prestan para la intimidación, la extorsión y las presiones sobre las víctimas.

No recomienda la prohibición que muchos padres y madres imponen a sus hijos e hijas ante el temor de que puedan ser víctimas de los diversos peligros a los que pueden exponerse, pues el resultado puede ser contraproducente, al provocar comportamientos rebeldes en los que terminan haciendo uso de estas plataformas a escondidas sin ningún tipo de acompañamiento.

Ante esto insistió, “es importantísimo promover canales de comunicación en la familia para hablar de cómo usamos las redes sociales y cómo podemos protegernos”.

“Necesitamos tener procesos de movilidad seguros”

Puso a disposición la plataforma “La Mejor Ruta”, que han desarrollado en alianza con otras organizaciones, cuyo objetivo es acompañar a todas las personas que insisten en la idea de que podrían tener un mejor futuro pasando la frontera, diciéndoles que la mejor ruta es segura e informada.

En este sentido, también recomendó consultar la información que han puesto a disposición otras organizaciones, como el Servicio Jesuita a Refugiados, en un esfuerzo por orientar a quienes sin más remedio, han tomado la decisión de migrar.

La defensora de derechos humanos afirmó, “necesitamos tener procesos de movilidad seguros”, y en este sentido hizo un llamado al Estado venezolano, pues “no hay movilidad segura si tu no tienes tu documentación en regla”, una cuestión que es realmente difícil en nuestro país cuando vemos como recientemente la plataforma del Saime estuvo caída, así como cuando vemos los costos asociados a la expedición de pasaportes.

Finalmente resaltó, “es importantísimo entender que el Estado venezolano también tiene que tener relaciones con otros Estados que están recibiendo este gran flujo migratorio”.

Y añadió, “nosotras consideramos que es beneficioso para las personas que están migrando que se retomen las relaciones con Colombia y que además se busque tener acuerdos bilaterales con Ecuador, Perú, Chile y tantos países hermanos que están recibiendo a venezolanos, para que este proceso migratorio sea mucho más ordenado”.

A continuación puedes consultar el informe presentado por Mulier, Libres y Seguras 2021:

Informe 2021 #LibresYSeguras-Mulier by radiofeyalegrianoticias on Scribd