Mauro Pérez Bravo: 70 % de los migrantes en México son venezolanos

El coordinador jurídico de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana en México, Mauro Pérez Bravo, aseguró que el 70 % del flujo migratorio en su país viene de Venezuela.

Bravo dijo que los venezolanos son la población de la región americana que más se están movilizando hacia el norte del continente, atravesando México para llegar a Estados Unidos, país de destino final que desean los migrantes no solo de Venezuela, sino de Cuba, Nicaragua y Haití.

Su afirmación la sustenta usando los datos que proporcionan las autoridades mexicanas y los datos recogidos en la propia Pastoral de Movilidad Humana, cuyos registros indican que el 90 % de las personas migrantes que ayudan llegan de tierras venezolanas.

“El principal flujo migratorio es de Venezuela. El 90 % de las personas que atendemos son de Venezuela”, aseveró este lunes 29 de mayo en De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.

Asimismo, el coordinador jurídico señaló que los datos mencionados podrían ser más altos, pero no hay certeza ni cómo comprobarlo, porque hay una gran población de migrantes que toman vías en donde no hay presencia de autoridades y, por ende, no hay registro.

Aunque Estados Unidos es el país destino de los migrantes, México ha sido la última estación, una casa brigada para ellos ante las restricciones migratorias del país norteamericano como el Título 8 y las medidas estadales que ha tomado cada gobernante republicano para evitar el paso de los migrantes.

¿Quiénes son los migrantes venezolanos en México?

La fuga de personal ha sido un tema muy tratado en Venezuela. Desde afuera, quienes escuchan las historias de los migrantes, no pueden evitar lamentarse porque gran parte de los ciudadanos que dejan su país natal son profesionales o dejaron su carrera atrás para buscar una mejor calidad de vida.

Para Bravo, este panorama de profesionales dejando su hogar y su trabajo es muy triste, pero aún más desconcertante es ver familias completas que migran porque en Venezuela no tienen nada y desean una vida digna para sus hijos.

“Tenemos personas que vienen con estudios universitarios: médicos, ingenieros, abogados. Pero también familias completas que no tienen más opción”, apuntó.

Sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes afirmó que los datos que se tienen son alarmantes porque va en aumento la cantidad de infantes huyendo de Venezuela, que además están “en situación de vulnerabilidad”, expuestos a terribles condiciones durante el viaje para llegar a la frontera estadounidense.

Vale mencionar que en el primer trimestre del año las autoridades mexicanas detuvieron en el país casi 20.000 migrantes provenientes de Venezuela, queriendo cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cuatro veces más que en el mismo período de 2022.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.