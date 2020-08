Médicos de El Tigre no descartan dejar de trabajar por falta de gasolina

El personal de la salud del hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre advirtió que de no tener garantías con el combustible, dejarían de asistir.

Así lo dio a conocer el presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, seccional sur, Fernando Guevara, ante la falta de gasolina que se está presentando en la entidad.

El galeno dijo que la falta de combustible está ocasionando situaciones inimaginables en la población de Venezuela.

Refirió que parte del personal de salud no está acudiendo al hospital porque no tienen gasolina, lo que “está generando una ausencia que cada día va aumentando”.

Agregó que esta situación atípica está ocasionando mucho malestar en el personal pues algunos trabajadores no quieren ir al hospital porque no cuentan con beneficios económicos ni laborales, así como tampoco cuentan con recursos para protegerse ante la pandemia.

“Dicen que no vale la pena ir al hospital por un miserable sueldo, además que no tienen un medio de transporte y no quieren correr el riesgo de montarse en un transporte público por el temor de contagiarse con la COVID-19”, resaltó.

Largas colas por pocos litros

El galeno hizo referencia a las horas que tienen que permanecer en cola para que les puedan surtir los pocos litros de gasolina que les autorizan.

“Estamos desde las 11:00 de la mañana y terminamos de surtir a las 10:00 de la noche. Lo trágico es la incomodidad de la cola, están obligando aque el conductor del vehículo sea el trabajador”, denunció.

En cuanto a la medida de no surtir a los galenos que no acuden al hospital cuando los llaman, Guevara manifestó que existen las medidas sancionatorias para estos casos.

“Si los médicos que reciben gasolina no van a su sitio de trabajo, hay las sanciones correspondientes. Eso se puede averiguar y se puede hacer, pero no podemos pagar justos por pecadores”, agregó.

El gremialista advirtió que la crisis por el combustible puede transformarse en un caos y violencia que no se sabe la consecuencia que esto pueda traer.