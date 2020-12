Médicos en El Tigre exhortan a no bajar la guardia ante el Coronavirus

Luego de la entrada en vigencia de la flexibilización total generalizada en Venezuela, médicos en El Tigre recomiendan a la población no bajar la guardia para evitar un rebrote del Coronavirus.

La médico infectóloga Marbelis Hernández, quien también forma parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, advirtió que ante un posible rebrote y la situación en la que se encuentran los servicios de salud en el país, no se puedan dar respuestas efectivas.

“Los servicios sanitarios, el sistema de salud que sabemos las condiciones que presentan, no pudieran dar respuestas efectivas, tenemos la experiencias vividas en otros países, ante la segunda o la tercera ola de casos”, refirió.

En cuanto a los números de casos oficiales, la experta señaló que pareciera que el número de casos ha disminuido pero hay que estar prevenidos.

“Hay que tener claro que no podemos señalar que eso sea ciertamente de esa manera, ya que muchos de nuestros pacientes no tienen acceso o no se realizan, por distintas razones, pruebas de PCR y mucho menos disponemos de pruebas de antígenos”.

La medico infectología dijo que se mantienen en alerta ya que las próximos días serán fundamentales debido a la jornada electoral a llevarse a cabo en el país.

Invitó a la población a documentarse sobre las nuevas investigaciones y avances de los estudios contra el Coronavirus, así como también las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud para la implementación y adecuación de las medidas sociales y salud pública en el contexto de la COVID-19.