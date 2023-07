Mercedes Malavé: Venezuela necesita un baño de verdades y bondades

La coordinadora de Formación del Ifedec Mercedes Malavé exhortó a los venezolanos a cambiar el discurso de confrontación y discordia por ideas y propuestas de unión nacional y superación de la crisis.

En entrevista concedida a Kiko Bautista en Globovisión, Malavé destacó que la exigencia de los diversos factores -empresariado, sindicatos, la Iglesia, sociedad civil organizada- es que la dirigencia política deje a un lado la confrontación porque es fundamental que se instaure en el país un sentimiento de unión nacional que permita salir de la crisis, sin retaliación y sin desplazamiento. «Debemos pensar en nuevas generaciones, no en la presidencia o cargos, sino a dónde va el país».

«El ciudadano está cansado de las peleas, busca reconciliación, que vuelva la armonía. Debemos tomar como ejemplo las experiencias después de guerras en otros países, incluso en la Segunda Guerra Mundial cuando los países salieron adelante gracias a los políticos moderados porque esa es la única manera de sacar a un país adelante», subrayó.

«En Venezuela, hace falta políticos de ese nivel y audiencias, público, votantes electorales que también apuesten a eso. En lugar de estar dejándonos alimentar de odio, de insulto, de un lenguaje grosero y banal hay que escuchar grandes discursos de políticos que sacaron a países de extremas crisis. Vamos a inspirarnos en lo que puede sacar el país adelante porque con el discurso del Gobierno y de la oposición no vamos a salir de esto», estimó.

Es un tema de coherencia

En este sentido, la analista rechazó que dirigentes que tienen aspiraciones presidenciales, no son capaces ni siquiera de buscar armonía entre sus pares. «Es un tema de coherencia, no puedes buscar el bien para los demás si todo el día estás en confrontación con los de tu edificio, con los que están a tu lado. No podemos pelear con todo el mundo, hay que buscar la armonía, en primer lugar, con los que están más cerca de ti».

Afirmó que es hora de la «madurez política» y reiteró «hay que llamar a la unión nacional de todos los venezolanos, a las personas de buena voluntad para que se metan en política».

Malavé visualiza que ante la falta de alternativa de políticos del Gobierno y la oposición, la única opción es construir una alternativa honesta y transparente.

«Necesitamos a personas que aunque no piensen igual en todos los temas compartan todo la voluntad de sacar adelante al país» y agregó «debemos apostar al debate sano, el jugar limpio, exponer las cosas con claridad. El país necesita un baño de verdades y bondades, que no le chupe la sangre al país, sino que realmente lo quiera sacar adelante, no importa si la visión es de derecha, de centro o de izquierda. Debemos generar una gran plataforma que poco a poco vaya convirtiéndose en una mayoría electoral».

A su juicio, los atajos y la fantasía de la «salida ya» está llegando a su último respiro.

Con nota de prensa

