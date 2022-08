México: pueblos Indígenas marcharon por igualdad y respeto

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de comunidades realizaron una marcha el 9 de agosto desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de Ciudad de México. Por igualdad y respeto, iniciaron su caminata con trajes típicos y a ritmo de sus danzas regionales.

Los integrantes de las comunidades indígenas marcharon por el bloque central de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

El colorido de sus vestimentas y el sonar de las diferentes bandas de música, llamaron la atención de peatones y turistas nacionales y extranjeros que recorrían esa zona.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó cortes viales para salvaguardar a los manifestantes.

Opiniones

Durante el recorrido, grupos originarios exigieron derechos y visibilidad de la presencia indígena en la capital mexicana.

«Ser dirigente indígena en una zona petrolera o donde hay muchos recursos naturales es una sentencia de muerte», dijo Gregorio Díaz Mirabal.

Entre tanto, Jesús Amadeo Martínez, líder indígena lenca, contó que “lo que buscan todos los gobiernos es cómo explotar la tierra. Entonces, para ellos, somos un tropiezo los pueblos indígenas”.

Por su parte, Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa. Manifestó que “si todavía tenemos bosques, es porque los pueblos indígenas hemos luchado con nuestra vida, hemos arriesgado nuestra seguridad, hemos dicho que esto no puede continuar, porque la visión de la vida no solamente es economicista y no solamente es explotación con justificación económica”.