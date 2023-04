México: venezolanos denuncian falta de apoyo tras incendio

Venezolanos y activistas denunciaron la falta de apoyo del Gobierno venezolano para auxiliar a las víctimas y repatriar los cuerpos tras el incendio que mató el 27 de marzo a 40 migrantes en Ciudad Juárez, ubicada al norte de México.

Según la agencia de noticias EFE, algunos migrantes que consultaron, exigieron que las autoridades venezolanas actúen para que se pueda realizar la respectiva identificación y repatriación de las personas que murieron en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los familiares de las víctimas manifestaron que, además de estar afligidos, están en una situación de desesperación porque no saben el paradero de sus seres queridos.

Además, denunciaron que hay personas que se acercan para ofrecerles “ayuda” siempre y cuando les paguen el 40 % de la indemnización que les darán las autoridades mexicanas.

No hay presencia del Consulado venezolano

“Hay casos, como con los hermanos de Venezuela, en los que no hay acciones concretas. Nos preocupa que el Consulado de Venezuela no haga presencia y el Gobierno federal no tenga presencia clara para ellos», acusó el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Juárez.

Calvillo añadió que los migrantes venezolanos están en el abandono porque el Gobierno de México les prometió que apoyará a los familiares con el traslado de los cuerpos, pero la Fiscalía General del Estado argumenta que los trámites deben gestionarlos las autoridades venezolanas.

En ese incendio perdieron la vida 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos, además de 27 heridos (23 de ellos están hospitalizados).

