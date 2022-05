IPYS: el miedo existe porque no hay respaldo de las instituciones

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Yhoger Contreras, coordinador de Monitoreo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), tras la publicación del balance «Cuatro meses de obstáculos contra la información«.

En los primeros cuatro meses del año, IPYS Venezuela documentó, al menos, 77 vulneraciones a las garantías informativas, que limitaron la labor periodística de 70 trabajadores de la prensa y 24 medios de comunicación en todo el territorio nacional.

Es por estos datos que Yhoger Contreras hace referencia a que Venezuela se encuentra con grandes obstáculos y condiciones que vulneran el ejercicio de la libertad de prensa, de expresión y opinión.

IPYS Venezuela informó en su balance que encontraron 21 limitaciones en la categoría de discurso estigmatizante; 20 en la categoría de ataques y agresiones; y 16 hechos de censura. Estas fueron las tres categorías con el mayor número de incidencias registradas en este período de enero a abril de 2022.

De acuerdo con las afirmaciones de Contreras, esto es una evidencia de cómo «para las autoridades públicas es importante mantener en los medios un discurso único que llega incluso a silenciar e intimidar».

Restricciones a la libertad de prensa

Según Contreras, se ha visto un incremento importante en las limitaciones a los medios. Como ejemplo, puso los bloqueos en las páginas web.

«Es recurrente que los medios de comunicación se encuentren bloqueados y las personas no puedan acceder (a los portales web). También, es recurrente cómo se ha utilizado la estigmatización, criminalización y agravios a través de los espacios digitales, para desprestigiar el trabajo de los periodistas y los medios por el trabajo que realizan», dijo.

«La categoría que ha tenido el mayor número de casos es el discurso estigmatizante que por medio de ataques en espacios digitales, mayormente por redes sociales, han sido agraviados (los periodistas) por haber realizado una denuncia, un abordaje informativo o una cobertura de una protesta ciudadana».

Miedo a desarrollar su trabajo

«El miedo existe porque no tenemos el respaldo de las instituciones del Estado», subrayó.

«El temor se presenta incluso en ciudadanos que por presentar un video de comedia en redes sociales han sido perseguidos», dijo en referencia al caso de Olga Mata y su hijo Florencio Gil Mata.

Manifestó que como organización les preocupa el asesinato de José Urbina, quien era comunicador que desarrollaba un trabajo en la frontera colombo-venezolana. Grupos armados de la frontera le quitaron la vida a Urbina el 10 de enero en su hogar, ubicado en Puerto Páez, estado Apure.

¿Por qué insistir en la libertad de prensa?

La censura y el miedo se mantienen en Venezuela, pero eso queda de lado cuando el objetivo es informar a la población, porque sin ciudadanos informados no hay «criterio de lo que sucede en el entorno».

«Es fácil comparar a Venezuela con Cuba y Nicaragua, donde hay mecanismos de represión especializados para atacar a la opinión pública». Sin embargo, «hay que evaluar lo importante de difundir una información».

«(…) Sin versiones informativas veraces no hay espacio para la difusión; sin difusión no hay formación de la opinión pública y si no hay opinión pública, no hay democracia», afirmó.

Denunciar y evadir las restricciones

Contreras recomendó a los periodistas y medios dejar precedentes en las instancias públicas. «Es importante que quede la incidencia (…), si nosotros no denunciamos ellos se acostumbran».

Y recomendó a los ciudadanos a evadir la autocensura a través de VPN que se instalan fácilmente en los dispositivos. De esa manera, el público se asegura de visitar medios confiables y portales que luchan contra las noticias falsas.