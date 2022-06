“Miggy” sigue imparable con sus imparables y supera a Carew

Miguel Cabrera está encendido con el madero y parece que seguirá así por un tiempo no estimado. Sigue batiendo los hits y avanza en la lista de los más letales con el bate en la historia del béisbol.

Este domingo 26 de junio “Miggy” alcanzó su imparable número 3.054 y superó al panameño, Rod Carew.

Pese a este nuevo hito en la cuenta personal de “Miggy”, su conjunto volvió a perder 11-7, esta vez de visita contra Arizona Diamondbacks.

El hit fue un batazo por el jardín derecho en la novena entrada que le permitió romper el empate que tenía con el panameño Rod Carew que se retiró en 1980.

Tras el sencillo Cabrera quedó en solitario en el puesto 27 del ranking de bateadores con mayor cantidad de hits de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

.@MiguelCabrera moves past Rod Carew for 27th on @MLB‘s all-time hits list with No. 3,054. pic.twitter.com/4p8MdnolrX