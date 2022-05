Migración Honduras certifica que Piedad Córdoba portaba 68 mil dólares en efectivo

La senadora colombiana Piedad Córdoba fue retenida este miércoles 25 de mayo por funcionarios de Migración Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa al serle detectado que llevaba 68 mil dólares en efectivo.

El asunto se complicó porque cuando las máquinas chequeadoras revisaban el equipaje de Córdoba se detectó el dinero que no supo justificar.

La dirigente política colombiana señaló que los dólares pertenecían a un empresario colombiano, residente en la capital hondureña, quien por cierto también fue citado por la Fiscalía del Ministerio Público

Un comunicado de Migración Honduras certificó que la parlamentaria fue retenida provisionalmente para practicar las investigaciones de rigor, en virtud de que Córdoba no hizo la debida declaración legal sobre la existencia del dinero.

Córdoba niega esa versión de Migración

Sin embargo, la también integrante del Pacto Histórico, organización que lidera el candidato presidencial Gustavo Petro, desmintió esta versión.

Dijo que “nada de lo que se ha dicho es cierto. A mí no me detuvieron, yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contar la plata, pero nunca me detuvieron. A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”.

En declaraciones a la revista Semana agregó que «el origen del dinero era de “de unas asesorías, yo trabajo con un grupo de asesores y Mauricio Sánchez. Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá (Honduras) a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada. Yo iba a pagar el impuesto del dinero”.

Piedad Córdoba viajaba desde Bogotá a Panamá y hacía una breve escala en Tegucigalpa. La senadora es cercana a la actual presidenta de Honduras Xiomara Castro, esposa del ex mandatario Manuel Zelaya.