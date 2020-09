Migrantes exigen mayor atención en el PASI de Guárico

Los migrantes que se encuentran en el Puesto de Atención Social Integral (PASI) de la Villa Olímpica en San Juan de los Morros denunciaron no contar con las medidas de bioseguridad para el aislamiento.

Aníbal Antonio Alvarado Ramos, quien retornó de Colombia, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias vía telefónica que las condiciones en las que se encuentran son “infrahumanas”.

Aseguró que no cuentan con una buena higiene y no hay un control de las personas que entran al edificio y todos se mezclan por igual.

“A uno lo dejan aquí porque supuestamente es el protocolo que tienen, pero las condiciones en las que estamos son infrahumanas. Las instalaciones están destruidas, aquí todo el mundo se mezcla con todo el mundo; no tienen un control. Si yo llego enfermo de COVID-19, contamino a los demás”, explicó Alvarado.

Él además señaló que tiene una semana que llegó a este PASI y durante ese tiempo, no ha visto ningún personal de salud que entre a chequear a las personas.

“En una semana yo no ha visto una doctora que me dé una respuesta. Si uno se pone a reclamar, nos amenazan. Ya se llevaron a tres personas a fiscalía porque nos pusimos aquí a reclamar y hacer cacerolazo; se metió la policía y se llevó a dos muchachas presas”, aseguró.

Alvarado cuestionó que ni siquiera reciben tratamientos a pesar de ser sospechosos de poseer la enfermedad, por lo que pidió que le explicarán “cómo es que se cura este Coronavirus, si es con medicamento o con encierro”.

Los castigan por protestar

Aníbal Alvarado aseguró que hay casos de otras personas que incluso por la web del Ministerio del Salud aparecen con resultados negativos, “pero como también estaban reclamando, entonces los retardan. Nos tienen como presos aquí”.

Alvarado exigió la presencia de alguna autoridad del gobierno regional para poderle plantear la situación por la que están pasando.

“Yo me imagino que la gobernación no debe saber nada de esto. Más que todo quisiéramos que se acercara una autoridad, que no sean los que están encargados de esto, porque éstos tienen un chanchucho con esta broma”, acotó.

El manifestante expuso “nos están violando los derechos por todo lados y nos están exponiendo a un caldo de cultivo para que los que estemos sanos, nos contagiemos”.