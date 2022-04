Miguel Cabrera a 4 de los 3.000 hits en la MLB

El equipo de Miguel Cabrera, Tigres de Detroit, perdió ante los Yankees de Nueva York, pese a la derrota el juego no pasó desapercibido. El jugador más importante del equipo, el venezolano, el Tigre Mayor, sumó un nuevo imparable.

En su primer turno en la parte baja de la segunda entrada, «Miggy» conectó su nuevo hit hacia el jardín izquierdo y descontó distancia con su objetivo cada más cercano: alcanzar los 3.000 imparables de por vida.

Con este último indiscutible, Cabrera alcanzó los 2.996 imparables y se puso tan solo a cuatro de romper la barrera de los 3.000 en las Grandes Ligas.

El lanzador de los Yankees de Nueva York, Guerrit Cole, fue la víctima de Cabrera que permitió recortar la distancia de los 3.000 imparables. En esta jornada, Miggy se fue de 3-1 con una carrera anotada.

Four to go! pic.twitter.com/7aATXRfJTo