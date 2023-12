Miguel Cabrera no descarta retirarse con los Tigres de Aragua en la LVBP

Miguel Cabrera dio una grata sorpresa en medio de una conversación abierta ante la prensa deportiva y anunció en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas que le gustaría retirarse en suelo venezolano.

El pelotero había dicho que su carrera terminaría en la pasada zafra de la MLB, pero ahora anuncia este cambio. Su intención es retirarse de la pelota rentada como jugador activo en Maracay, estado Aragua.

Cabrera precisó que le gustaría vestir por última vez el uniforme de los Tigres de Aragua, equipo que le abrió las puertas cuando era un incipiente jugador. Allí creció como pelotero y dio el salto a las Grandes Ligas de Estados Unidos.

El dos veces ganador del premio MVP de la Grandes Ligas dijo que su intención era cerrar en el año 2023 en Venezuela, pero su físico no le dio. Las declaraciones las ofreció este lunes 11 de diciembre en medio del Festival del Jonrón que se efectuó en Caracas.

“Estuve pensando durante un tiempo la posibilidad de retirarme en Venezuela. Lo conversé con mi familia, con mis personas cercanas. Pero al final, mi cuerpo no me permitió poder hacerlo este año; mi rodilla todavía me está generando problemas y voy a ser completamente sincero, no me gusta dar pena”, agregó.

Cabrera aseveró que su intención no solo es retirarse en Venezuela y con los Tigres de Aragua, sino también competir a un buen nivel.

“Si voy a hacer esto, quiero tener la oportunidad de realmente competir con todos estos chamos. Me gusta hacer las cosas bien y creo que los fanáticos se merecen mi mejor versión”», agregó.

Miguel Cabrera tiene una conversación pendiente con Víctor Zambrano

El anuncio hecho por Cabrera fue una grata sorpresa para todos los presentes en el lugar. El anuncio fue tan intempestivo que ni el presidente de Tigres de Aragua lo sabía. Así lo hizo saber el propio pelotero.

“Poder vestir el uniforme de los Tigres una última vez y despedirme frente a la gente en Maracay sería muy especial. Vamos a evaluarlo. Tengo pensado visitar el José Pérez Colmenares, reunirme con el presidente, Víctor Zambrano, y ver qué piensa sobre mi planteamiento”, expresó Miggy.

Sin embargo, la posibilidad de darle tiempo a su cuerpo para recuperase y mantenerse entrenando en el transcurso de los meses venideros con la intención de un último intento, una aventura final con los bengalíes que lo vieron crecer y convertirse en una de las máximas figuras de la pelota de MLB, continúa sobre la mesa.

