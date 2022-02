Militares rusos entraron a zonas separatistas de Ucrania

En las últimas horas, el presidente de Rusia Vladimir Putin reconoció por decreto la independencia de dos regiones separatistas prorrusas de Ucrania. Posteriormente, militares rusos ingresaron a estos territorios.

Un medio de comunicación ruso publicó un video de un convoy militar avanzando por las calles de la ciudad de Donetsk a última hora de este lunes. Donetsk es la capital de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, reconocida a primera hora de este lunes como una república independiente por el presidente Putin.

El convoy incluía obuses remolcados, pero no fue posible identificarlos definitivamente como rusos.

Tanto los separatistas respaldados por Rusia en Donetsk como el ejército de Rusia cuentan con este tipo de armamento.

Rusia y los nuevos territorios pro moscú

Rusia dice que reconoció las regiones pro-Moscú de Ucrania para proteger a los residentes de un «baño de sangre».

El reconocimiento de Rusia de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania como independientes no se produjo «de repente» y, en cambio, fue una decisión para «proteger y preservar» a los residentes en esas regiones, dijo el lunes el embajador ruso en las Naciones Unidas.

En comentarios traducidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión de emergencia, Vassily Nebenzia se refirió a las regiones como la «República Popular de Luhansk» (LPR) y la «República Popular de Donetsk» (DPR).

Naciones Unidas y Sanciones para Rusia

Ante el sonido de los tambores de guerra, el Consejo de Seguridad convocó a una reunión de urgencia en las primeras horas de este martes.

En el encuentro, Reino Unido anunció nuevas sanciones contra Rusia por la hostilidad y el reconocimiento de dos territorios separatistas. Por su parte, Estados Unidos pidió a Rusia que no envíe tropas a zonas separatistas, «eso no tiene ningún sentido», declaró el vocero ante la ONU.

China insistió en una solución diplomática

China emitió una declaración breve en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes, en la que el embajador chino ante la ONU dijo que «todas las partes implicadas deben actuar con moderación y evitar cualquier acción que pueda alimentar las tensiones».

«Damos la bienvenida y alentamos todos los esfuerzos para que todas las partes implicadas continúen el diálogo y las consultas y busquen soluciones razonables para abordar las preocupaciones de cada uno, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo», dijo Zhang Jun en una declaración que fue significativamente más corta que las de las principales potencias del consejo.

El presidente de Ucrania dice que no se va

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky le habló al país en un video publicado por los medios nacionales. «Estamos en nuestra tierra, no tenemos miedo de nada ni de nadie, no le debemos nada a nadie y no le daremos nada a nadie. Y estamos seguros de esto», dijo Zelensky en su discurso.

Estados Unidos mandó a su gente para Polonia

Después del video difundido de militares rusos en Donetsk, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó a su personal abandonar Ucrania ante un posible ataque militar.

De acuerdo con informaciones difundidas por la CNN, El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció este lunes por la noche que «por razones de seguridad, el personal del Departamento de Estado que se encuentra actualmente en Lviv pasará la noche en Polonia» ante el temor de una acción militar rusa en Ucrania.

«Nuestro personal regresará regularmente para continuar su labor diplomática en Ucrania y prestar servicios consulares de emergencia. Seguirán apoyando al pueblo y al gobierno ucranianos, coordinando los esfuerzos diplomáticos», dijo Blinken en un comunicado.

Con información de CNN