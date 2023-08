Moa Rivera se abre camino en la salsa

Puerto Rico sigue siendo la cuna de grandes exponentes de la música, en especial, la salsa. En esta oportunidad, un nuevo rostro promete conquistar a los amantes de este género. Tiene 30 años de edad, su nombre de pila es Gerardo Rivera Donis; no obstante, artísticamente decidió cambiar ‘Gerardo’ por ‘Moa’, a quien definen como ‘La voz sensual de la salsa’.

Aunque hace unos cinco años aproximadamente se inició en el ritmo de reguetón junto a su hermana mayor, en el 2022 su carrera como cantante tomó otro rumbo, ahora como solista y en el ritmo salsa.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con el joven salsero, quien además de sincerarse sobre lo que quiere, demuestra un profundo amor y respeto por su hijo, padres, hermanas y sobrinos por encima de todo, mientras que a la vez se define como un hombre organizado, disciplinado y hasta “loquito”.

Siempre soñó con cantar salsa

¿Por qué “loquito”?

“Porque siempre tengo fusiones musicales en mi mente e hiperactividad musical. Todo el día estoy tocando percusión en las mesas, pensando en un coro, un verso, tarareando (risas). Tengo como una piquiña musical. Siempre estoy creando, grabándome”, dijo.

Moa Rivera asegura que actualmente vive el sueño que siempre quiso desde que era un niño: un cantante de salsa. “Estoy en un punto de mi vida que me siento súper alegre, súper bien de hacer mi lanzamiento como artista independiente”.

Sobre el nombre artístico que decidió adoptar, en entrevistas ofrecidas a otros medios de comunicación, comentó que cuando estaba pequeño le gustaba jugar a cambiarse de nombres, pero que hasta un día pasó algo en un sueño que tuvo y de ahí surgió el ‘Moa’ y “me quedé en Moa para siempre”, comentó sonriente.

“Mi hermana canta 100 veces mejor que yo”

Comenzaste la carrera artística junto a tu hermana Zeila en el género urbano. ¿Por qué se separaron?

“Antes que nada, pienso que mi hermana canta cien veces mejor que yo”, resaltó y agregó que todos en su familia cantan desde que eran unos “chamaquitos” en las fiestas familiares hasta que un día decidieron probar el camino musical juntos, lo organizaron y coquetearon con el género urbano.

“Nos divertimos mucho, aprendimos de la industria, del negocio. Ella después tuvo a sus dos bebés porque su sueño era ser madre, el itinerario cambió y pues le dije que iba a seguir por mi lado. Gracias a Dios ella también quiere estar donde quiere estar”, expresó.

Aunque Moa emprendió su carrera como solista, no descarta la idea de que alguna vez el público lo escuche en una canción junto a sus hermanas Zeila y Zelina. “Cuando mis hermanas se decidan lanzar a la música otra vez, van a tener mi apoyo incondicional”.

Foto: Prensa Moa Rivera

La industria musical fuera del núcleo familiar

El año en que nació Moa, en 1992, la salsa era la protagonista en la radio y en los programas musicales de televisión bajo la batuta de los que ya tenían tiempo en el género y se le sumaban los nuevos talentos, entre esos, el de su padre, Gerardo Rivera, conocido artísticamente como Jerry Rivera, cuya carrera creció como la espuma.

¿Cómo fue para ti, como niño, crecer bajo la fama del foco artístico?

“Mi mamá se encargó de criarnos con una cantidad decente de exposición en el mundo artístico. No frecuentábamos alfombras rojas, no íbamos a todos los conciertos y no estábamos en el ambiente de la industria musical al 100 %. No estábamos en la farándula, pero sí en los estudios. Siento que eso creó un buen balance para nosotros, con la crianza de un niño normal y no estar exponiendo la imagen de un niño desde pequeño. Mi mamá hizo que la industria no entrara al círculo familiar”, reveló.

Moa agregó que sus padres tienen más de 30 años de matrimonio y considera que la educación que le dieron a él y a sus hermanas fue la más atinada, también recibieron de ellos información sobre cómo funciona el negocio de la música. “Eso fue mi escuela de la vida”.

Un profesional en las artes culinarias y producción filmográfica

Aunque el enfoque y norte de Moa es la música, la salsa, su camino como solista, es un muchacho que primero decidió formarse con dos carreras universitarias, pues estudió artes culinarias y producción filmográfica.

Sobre su gusto por la gastronomía, la quiso aprender para que “ninguna mujer me amenace de que me voy a morir de hambre (risas)”, pero que en verdad le gusta practicarla en sus momentos libres (que ahora no son tantos), pero que sí disfruta de una buena paella, una pasta, la comida italiana o mediterránea.

“Por pasión quise estudiar filmografía y artes culinarias antes de lanzarme como cantante. Ahora estoy haciendo mil cosas, grabando, produciendo, giras de medios, conciertos, ya no tengo espacio para estudiar nada”, dijo.

Moa Rivera junto a su papá Jerry Rivera | Foto: Prensa Moa Rivera

No obstante, más allá de la música, Moa tiene una personita de 12 años que lo convirtió en papá muy joven y quien también heredó el nombre de su padre y abuelo: Gerardo, el tercero de la familia. Sobre el niño comentó que hasta el momento no le ve interés por la música, pero que si algún día “le pica la vena” como le picó a él, pues “lo voy a apoyar como mi padre lo hizo conmigo. Me encantaría que pase ese legado”, expresó el orgulloso papá.

¿Cuál es la enseñanza que consideras más importante que le has inculcado a tu hijo?

“Creer en Dios por sobre todas las cosas siempre. Mantenerse fiel con la familia, tener en la vida un círculo de personas que le aporten y lo hagan sentir bien. Al final del día, la llave para la felicidad es tener un circulo de personas buenas a tu alrededor”, precisó.

Moa comentó que Gerardo tuvo la oportunidad de verlo cantar en una reciente presentación en su natal Puerto Rico. “Me hizo muy feliz que mi hijo estuviera presente. Él disfrutó todo el show cantando”, expresó sonriente.

Por otra parte, comentó que se lleva a su hijo para las grabaciones en estudio, así como también para las filmaciones de los videos musicales. Recientemente, Moa estrenó el videoclip del tema Te quise olvidar y su niño lo acompañó en el rodaje.

“Fue bien divertido para él y como decimos en Puerto Rico: ¡se lo tripeó! (risas)”.

Vendrá a Venezuela antes de finalizar el año

¿Cuáles serán tus próximas actividades por lo que resta de año?

“Tenemos unas presentaciones en Puerto Rico el mes que viene, en donde también filmaré un video por allá. Tenemos unas cositas pendientes por Texas, Nueva York y Miami. Antes estábamos gateando, luego caminando y ahora corriendo bastante duro. Estoy muy feliz, apenas llevo 11 meses de carrera y veo que todo se está moviendo rápidamente. Al público le está gustando lo que estamos haciendo y estamos poniéndole al máximo”, aseguró y añadió que estará por territorio venezolano antes que culmine el 2023.

Un poco antes de finalizar, Moa respondió un bloque de preguntas rápidas-respuestas rápidas y esto fue lo que dijo:

Gerardo Rivera III

“Mi vida”

Tus sobrinos

“Mi corazón entero”.

Tus hermanas

“Estas son todas las personas que yo más amo en la vida (risas). Son mis amores”.

Gerardo Rivera papá

“Mi todo”

Zeila Donis (su mamá)

“La jefa, la potra, la caballota, mi alma (risas)”

¿Qué te produce alegría?

“Estar en familia”

¿Qué te hace llorar?

“Nada porque yo soy un macho alfa (bromea y ríe). Está bien raro que llore, pero… ¡estar lejos de mi hijo!”

¿Qué te hace molestar?

“La mentira”

Un lema de vida

“No hagas lo que no te gusta que te hagan”

Un defecto

“Me gusta dormir. Cuando cojo la cama no hay quien me pare (risas)”

Una virtud

“Adicto al trabajo (risas)”

Ramón Sánchez

“Un maestro, ¡el mejor!”

La isla del encanto

“La perla del edén (risas)”

