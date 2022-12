Jerry Rivera en Venezuela: “Lo que me queda de niño es el alma”

Después de cinco años sin visitar Venezuela, el exbebé de la salsa Jerry Rivera regresó al país para darle el inicio a la Navidad con cuatro presentaciones el jueves 1 de diciembre en el Gran Salón de Eventos de San Miguel, en Maturín; viernes 2 de diciembre en la terraza del CCCT, en Caracas; sábado 3 de diciembre en el Centro Comercial Las Américas, en Maracay; y finalmente el domingo 4 de diciembre en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding.

Foto: Lenys Martínez

Y justamente en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding fue el espacio para su encuentro con los medios de comunicación este miércoles 30 de noviembre junto a los cantantes venezolanos Luis Fernando Borjas y Lion Lazzaro, quienes serán el talento nacional que participará en el concierto del viernes 2 de diciembre en la terraza del CCCT, cuya función está agotada.

Rivera comenzó su intervención agradeciendo a los trabajadores de la prensa, a todo el equipo de trabajo y a Dios por darle la salud. Posteriormente, tras el inicio de la ronda de preguntas y respuestas, el cantante puertorriqueño recordó que cuando inició en la música en el año 1988 deseaba que su carrera no fuese pasajera y que pudiese llegar a otras generaciones y a otras culturas.

No obstante, considera que en su carrera ha logrado “mucho más de lo que pensaba” y cree que no se merece tanto como la gente le ha dado en sus 34 años de carrera. “El próximo año cumplo 35 y jamás pensé que esto iba a ser cierto. No me veía a los 40 o 50 años en una tarima, pensaba que a los 50 iba a estar con una barrigota (risas), pensaba tantas cosas, pero hoy doy gracias a Dios”, expresó el boricua de 49 años de edad.

Foto: Lenys Martínez

Venezuela impulsó su carrera

El salsero aseguró que Venezuela resultó para él “una antena mundial” porque cuando se presentaba en programas como “Sábado Sensacional” o cualquier otro espacio del canal Venevisión “eso brincaba a Europa, a todo centro y Suramérica y me ayudó mucho a reventar mundialmente”, dijo el eterno “cara de niño”, aunque se confiesa que “lo que me queda de niño es el alma” (aplausos), comentó el vocalista quien actualmente ya tiene tres nietos (dos varones y una hembra) y un cuarto que viene en camino.

Canción con los hermanos Primera

Durante su encuentro con los medios, Jerry Rivera reveló que próximamente saldrá a través de las plataformas digitales un tema que grabó con Servando y Florentino Primera, sobre quienes confesó que los ama y adora y lograron dar con “una canción maravillosa”. “Estamos muy felices y contentos, esperamos que esa canción la disfruten” y comentó que su lanzamiento será entre enero y febrero del año 2023.

“La salsa necesita más exponentes”

El cantante puertorriqueño considera que el género salsa “necesita más exponentes y que el talento juvenil merece respaldo. Asimismo, confesó que él casi no tuvo apoyo cuando comenzó en la música y que eran los salseros mayores quienes no apostaban por el novato cantante de salsa. “Con el tiempo, muchos se disculparon conmigo”, dijo y aseguró que “la juventud es el futuro” porque “hace falta más gente joven que traigan nuevas ideas y nueva música.

Foto: Lenys Martínez

Tres décadas de “Cuenta conmigo”

En una oportunidad, Rivera comentó en una entrevista que no sabía si el éxito que tenía en su momento con el álbum “Cuenta conmigo” iba a ser algo efímero o constante. Ese disco cumplió 30 años el 26 de mayo. ¿Cómo defines el balance del éxito de tu carrera de aquel jovencito de 19 años hasta la fecha?

“En aquel entonces yo disfrutaba el momento, ahora lo valoro más. Antes estaba viajando disfrutando del éxito y ahora cuando me subo a la tarima y veo a la gente lo disfruto pero lo veo distinto, lo valoro y digo ‘Dios mío, estoy en deuda contigo, no sé qué tengo qué hacer. No sabía que había sido en mayo, guao, Cuenta Conmigo ya 30 años. Sin palabras”, expresó al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

Adicionalmente, comentó que le gustaría hacer un disco de baladas “bien hecho”, aunque la gente le pide salsa, pero que sí le gustaría grabarlo con artistas “prestigiosos que representen un sello en el género de la balada”.

Con respecto al show que ofrecerá este viernes 2 de diciembre en Caracas, dijo que hará “un viaje completo” de su historia musical y que cantará lo mejor de su repertorio musical.