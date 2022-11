Monagas: 27 sectores de Sotillo están repletos de basura

Los habitantes del municipio Sotillo, al sur del estado Monagas, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias abandono por parte del gobierno local y de las autoridades regionales, en cuanto a los servicios públicos de aseo urbano, alumbrado público y en seguridad.

Según los denunciantes, alrededor de 27 sectores de este municipio están en condiciones fatales y las autoridades han hecho caso omiso a la realidad que viven.



Junior Medina, residente de Sotillo, detalló que “todos los días se ven esos arrumes de basura en las calles, porque no hay recolección de los desechos sólidos”.

“Vemos esto con preocupación por los focos de contaminación que pueden ocurrir”, explicó. “Pusieron un cronograma semanal donde iba a pasar el aseo urbano, pero nunca se cumplió dicho cronograma, en ninguna de las comunidades de Sotillo. Nosotros seguiremos denunciando todas las irregularidades que hay en nuestro querido municipio, no podemos dejar que esto siga sucediendo”.



Medina explicó que los sectores más afectados son: Alí Primera, Villa Lara, Sector Centro, La Florida, El Paraíso, brisas del Orinoco, El Edén, calle nueva, calle Miranda, La Puente, Simón Bolívar, 5 de julio, Carlos Andrés Pérez, San Luis y la calle Negro Primero.



María Gómez, otra de las afectadas, indicó que el alumbrado de las calles “ha mejorado en algunos sectores del municipio, pero los barrios parecen la propia boca de lobo”.

“Las autoridades deben poner más atención a la necesidad de la gente. Queremos buenos servicios públicos, para así festejar una buena navidad”, comentó.

Preocupación

El concejal de Acción Democrática en el municipio Sotillo, José Luis Ruíz, manifestó que el alumbrado público en muchos sectores ha mejorado un poco, “pero en cuanto al tema del aseo urbano está muy grave”.

“Principalmente en la parroquia Barrancas hemos visto con preocupación que no haya un buen cronograma de recolección de desechos sólidos en el municipio”, dijo.



“No hay un plan de recolección de basura, nunca se ha cumplido ningún cronograma. Estamos preocupados porque pueden haber focos de contaminación y mucho más en tiempos de lluvia. La gente ha tenido la necesidad de sacar la basura a las esquinas, porque no pueden hacer más nada. Esta gestión (autoriades gubernamentales) no está enfocada en resolver estos temas que son prioridad para el pueblo de Sotillo”, dijo el concejal José Luis Ruíz.