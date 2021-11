Monaguenses saldrán a votar este 21-N

Ciudadanos del estado Monagas manifestaron que saldrán a votar en las elecciones del 21 de noviembre, además de reflejar su confianza en el Consejo Nacional Electoral.



Los consultados aprovecharon los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias también para realizar solicitudes a los nuevos gobernantes que sean electos en las elecciones regionales y municipales de este domingo.



José Gómez, habitantes del municipio Caripe, destacó que «si queremos cambiar lo que tenemos que hacer es salir a votar el domingo, para poder reclamar a nuestros gobernantes debes ejercer el derecho al voto como nos corresponde, es la única manera de reclamar nuestros derechos».



En este sentido el joven maturinés Carlos Martínez indicó que «no debemos seguir llamando a la gente a que no salga a votar, me parece ilógico que todavía hay gente que no quiere salir a ejercer su derecho constitucional al sufragio, si queremos un cambio en la gobernabilidad de Monagas, no se quede en su casa, tenemos garantías mínimas y no debemos desaprovechar la gran oportunidad de oro que tenemos».



Gobernantes deben estar al lado del pueblo



Por su parte, Armando Morillo dijo que «espero como habitante del estado Monagas que estos nuevos gobernador, alcalde y diputados, estén a favor del pueblo, que ayuden a la gente, no que nos den miseria y se dediquen a sus intereses personales, deben estar al lado del pueblo que los eligió, ojalá que estos si sean unos buenos gobernantes».



Mercedes Fuentes, habitantes de Maturín, expresó que saldrá a votar porque quiere que su ciudad vuelva a hacer la misma de hace 10 años.



«Saldré a votar buen temprano por el mejor candidato, que sé que puede poner a Maturín como estaba hace 10 años, queremos un municipio más limpio, ordenado y seguro, por eso sí iré a mi centro de votación junto a mi familia, no se queden en casa, y salgan a votar», animó Fuentes.



Las autoridades civiles y militares del estado Monagas han preparado un plan de bioseguridad y evitar así que se propague la COVID-19 en la entidad.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias