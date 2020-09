Mototaxis en Guárico pagan la gasolina dolarizada

Los mototaxis en San Juan de los Morros se han visto perjudicados ante el poco despacho de combustible que llega al estado Guárico.

Esto los obliga a pagar la gasolina dolarizada para poder seguir trabajando y llevar el sustento diario a sus hogares.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conoció la historia de Luis Jesús Vegas, un joven estudiante de medicina que ha tenido que pagar el litro de combustible a 2 dólares para mantener a su familia mientras sigue estudiando.

“El combustible lamentablemente está escaso, tengo que comprarlo a dólar y medio o a dos dólares el litro y el tanque de la moto usa quince litros; pasa de 15 dólares el tanque de la gasolina. Lamentablemente yo sobrevivo con este vehículo y por la misma necesidad me he visto obligado a comprar el combustible, ya que tanto mi persona, como mi esposa y mi hija, dependen de lo que yo llevo a diario”, acotó.

Con las carreras resuelve los gastos de sus estudios

Vegas comentó que con el dinero que se gana en el día resuelve para pagar sus estudios. A pesar que en medio de la cuarentena las clases están vía online, igual tiene gastos porque en algunas materias mandan a realizar pancartas o carteleras y debe comprar los materiales.

“Debo costear lo de mis estudios, las copias, todas las cuestiones”, indicó.

En cuanto a la comida, el motociclista explicó que con lo poco que se gana vive el día a día, ya que solo le alcanza para llevar dos artículos a su casa.

“Yo en el día hago 600 – 700 mil bolívares, póngale usted que me llevo un kilo de harina y me llevo medio cartón de huevos hoy y mañana tengo que ver qué otra cosa logro llevar, porque no me alcanza para hacer un mercado. Lo que estoy medio comiendo, porque de comer bien, no como, no como bistec, no como pollo, simplemente como el huevito con queso, arepa; de vez en cuando una mortadela”, señaló.

1 dólar las carreras

Vegas expresó que actualmente están cobrando por un dólar por una carrera y hasta recibe un artículo de la cesta básica por el servicio.

“Una carrera está basada ahorita en un dólar, que es el costo de una harina de maíz, de una harina de trigo o de un kilo de pasta. Incluso, si la persona no tiene el dinero para hacer el pago móvil o en efectivo, se le recibe un artículo de comida”, contó el joven estudiante.