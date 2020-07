Mototaxistas de la Guajira son víctimas de robos a plena luz del día

Los robos y atracos siguen sin parar en el municipio fronterizo, a pesar de las medidas de seguridad implementadas por la cuarentena social.

El miedo sigue acorralando a los conductores de las motos ya que viven a expensas de ser atracados en los diferentes sectores de la Guajira zuliana.

La inseguridad que se vive a plena luz del día en la Troncal del Caribe y en las diferentes comunidades, golpea el trabajo diario de los mototaxistas, quienes salen en busca de pasajeros a todo riesgo.

Acotan que en varias ocasiones los mismos pasajeros los han atracado, quitándoles las pertenencias, dinero en efectivo y las motos. Luego de robarlos, los dejan en zonas desoladas y lejanas de los poblados.

Álvaro González, mototaxista en Paraguaipoa, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias “a todo riesgo salimos. No sabemos si el pasajero nos robará o no, y no podemos decir que no a las personas porque si no montamos, no trabajamos”.

Este es el único medio de transporte que sigue laborando; el alto precio del combustible, la falta de repuestos, los talleres mecánicos cerrados y la poca presencia de los entes de seguridad, agobian a los conductores.

Así mismo, otro conductor, Martín Borges, afirmó “aquí no hay ni fecha ni hora para que nos atraquen, uno tiene que estar pendiente en todo momento, además no se ven los policías ni los militares para resguardarnos”.

La difícil situación económica que atraviesa el municipio fronterizo obliga a que desde los adolescentes hasta los adultos mayores salgan a trabajar en motos, rebuscando carreras cortas y largas para poder comprar los artículos y víveres del consumo diario.

Carlos Fernández, ciudadano de Guajira, comentó “los mototaxistas se arriesgan cuando aceptan hacer carreras largas, es cuando aprovechan los ladrones para abusar y robarlos”.

Muchos de los conductores afirmaron que no están aceptando realizar carreras largaspor esta misma razón. A algunos los han robado cerca de sus casas en horas de la tarde y noche.

La realidad que viven los mototaxistas en la Guajira es abrumadora. En tiempos de pandemia, sueñan con que todos estos factores cesen y así mejorar su situación económica.

Cuerpo de seguridad:

En el municipio Guajira, en la actualidad, los que transitan la Troncal del Caribe a diario son los cuerpos de seguridad, siendo ellos los garantes de hacer cumplir las medidas de aislamiento en esta región fronteriza.

A pesar de que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas están en la calle, en la parroquia Guajira los atracos y los robos a mano armada se registran en plena luz del día.

Por Roxana Sarmiento | Radio Fe y Alegría Noticias