Movistar registra fallas en Tucupita y afectados no tienen dónde reclamar

La empresa de telefonía móvil Movistar está presentando fallas en Tucupita desde este jueves 12 al mediodía. Su señal se ve interrumpida completamente por intervalos que demoran entre 2 segundos hasta 20 minutos. Los afectados desconocen las causas.

Los usuarios afectados han lamentado no tener dónde reclamar, ya que los protocolos para hacerlo suelen hacerse vía Twitter. No obstante, por lo general este mecanismo no solventa este tipos de fallas en un lugar que no representa mayor interés para la empresa de telefonía móvil.

Tucupita no cuenta con una oficina comercial de Movistar. Las más cercanas donde se encuentran los gerentes o representantes de esta compañía están en Puerto Ordaz o Maturín.

Los vulnerados por las fallas denuncian que el servicio de esta empresa ha decaído, mientras tampoco cuentan con algún ente oficial que los acompañe a canalizar los reclamos para las posibles soluciones.

Hasta las 12 del mediodía de este viernes 13 de mayo las fallas continuaban, según pudo constatar Radio Fe y Alegría Noticias.