Muebles de paletas: emprendimientos que surgen en capital de Guárico

Andrés Paiva es un nuevo emprendedor en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, que con paletas de madera recicladas está elaborando juegos de muebles para la venta desde hace dos meses.

Paiva trabaja con un grupo de tres personas, quienes los apoyan en el desarrollo de este nuevo emprendimiento en el cual tienen la confianza puesta para surgir en medio de esta crisis.

“Por la gracia de Dios somos un grupo, un equipo de emprendimiento en este tiempo de crisis, en este tiempo pandémico, le damos gracias a Dios, porque nos infunde la idea para producir con materiales de reciclaje con algunos elementos que podemos utilizar muy fáciles en nuestro hogares”.

El pequeño empresario señaló que las paletas son desechos que ante las empresas regalaba, ahora las venden a precios accesibles que pueden comprar para la construcción de los muebles.

“Ahí algunas empresas, las cuales cuando ya las paletas están deterioradas o tiene algún resquebrajamiento, ellos venden estos implementos que ya no le van servir de utilidad y nosotros nos contactamos con ellos y recibimos el sistema de las paletas para hacer este tipo de labor”.

Paiva explica que esta propuesta nace para incentivar a este grupo de personas que pensaba que no podían crear un emprendimiento así.

“Nace de lo que es, abaratar en su totalidad el sistema de la pobreza, el sistema de la crisis, la mentalidad baja del que no puedo, no tengo, el no sirvo, esa mentalidad la estamos cerrando en nuestra vida y nos tomamos la iniciativa de unirnos como equipo, no como un empresario y los empleados, si no como socios todos, de manera tal que cada uno de nosotros aporta un grano de arena y podemos fabricar y diseñar”.

El joven indicó que con 40 dólares arrancaron su emprendimiento y en los dos meses ya hechos varios modelos.

“Para la inversión solamente aproximadamente con treinta, cuarenta dólares pudiéramos comenzar hacer un juego de muebles como este y nosotros hacemos también ofertas, según la cantidad que compremos de material, podemos brindar ofertas, un juego de muebles como este está en cuarenta y cinco dólares, la persona lo puede pedir al natural, lo pueden pedir en color negro, blanco como la persona le guste, también nosotros podemos fabricar y diseñar los cojines”, concluyó diciendo el emprendedor.