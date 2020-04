Muere primer Yanomami por Coronavirus en Brasil

El Distrito Sanitario Indígena Especial, vinculado al Ministerio de Salud, informó que la causa de la muerte fue el síndrome respiratorio agudo severo.

El adolescente Alvanei Xirixana, de 15 años, el primer Yanomami infectado por coronavirus, murió el jueves 9 de abril en la noche, en el Hospital General de Roraima, en Boa Vista. Había estado en la UCI durante seis días.

Xirixana era de la comunidad indígena de Rehebe, a orillas del río Uraricoera, una región de entrada para miles de mineros ilegales que exploran oro dentro del territorio indígena Yanomami. El jóven estaba allí, en su comunidad cuando su salud se deterioró y fue transferido a Boa Vista.

Joven fallecido por Coronavirus en Brasil. Foto cortesía de la Folha de SPaulo.

El contagio del adolescente aumentó la prensión y la angustia entre los Yanomami por la tragedia causada por la “invasión garimpeira”, entre los años 1960 y 1980, que resultó en la muerte de aproximadamente el 15% de la población, principalmente debido al sarampión y otras enfermedades virales.

Con el aumento del precio del oro y las promesas del presidente Jair Bolsonaro de legalizar la minería, los Yanomami han denunciado el aumento de invasores en su territorio. La asociación Hutukara estima que hay unos 25.000 mineros ilegales.

El adolescente es la tercera víctima indígena del coronavirus. El Instituto Socioambiental informó que dos personas indígenas que vivían en ciudades murieron de COVID-19: una anciana del pueblo Borari, en Alter do Chão, y un hombre del pueblo Mura, en Manaos. Como no viven en tierras indígenas, no fueron atendidos y no fueron contados por Sesai (Secretaría Especial para la Salud Indígena), del Ministerio de Salud.

La primera hospitalización de Xirixana ocurrió el 17 de marzo, en Alto Alegre, con sospecha de meningitis. Fue trasladado al día siguiente a Boa Vista, estuvo entre Casai (Casa de Saúde Indígena) y el Hospital General de Roraima (HGR). Aproximadamente una semana después, con las clases suspendidas, regresó a su pueblo natal, donde viven sus padres.

El 26, cuando estaba en el pueblo, su salud se deterioró. El viernes pasado (3), en estado grave, el joven fue llevado de regreso al Hospital General de Roraima, en Boa Vista, con síntomas de enfermedad respiratoria. Desde entonces, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. El resultado positivo para COVID-19 solo apareció en la segunda prueba, concluida este martes 7 de abril.

Se informó que están identificando y aislando a los yanomami de la aldea de Rehebe con síntomas de Coronavirus y que para el viernes (10) se enviarán 20 pruebas rápidas. Se tomarán otras medidas en caso de transmisión local, como la creación de espacios de aislamiento y una barrera sanitaria de acceso.

Información de Folha de S.Paulo