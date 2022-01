Mujeres de la Cota 905 denuncian abuso policial

Después de la operación de seguridad Guaicaipuro llevada a cabo a lo largo y ancho de la Cota 905, en Caracas, el pasado 7 de julio de 2021 las mujeres de este sector denuncian atropello y abuso policial.

En exclusiva para Radio Fe y Alegría Noticias la señora Delia Altuve denunció que «cuando hubo la plomazón aquí no ha habido ninguna evolución, hemos ido de alante patrás porque tenemos policías abusadores, faltas de respeto. Tenemos funcionarios así y que me lo digan a mi que me he guindao a pelear con esos funcionarios».

La señora Altuve precisó que los abusos de los policías se han traducido en maltratos contra ellas «porque creen que todas las mujeres que viven en la Cota somos mujeres de malandros. No te pueden ver porque te quitan, te martillan todo lo que llevas».

Por eso se preguntó si estos efectivos de seguridad «están para hacer cumplir la ley, para cuidarnos o para destruirnos».

Detalló que «tienen la costumbre de meterle la mano a uno en los bolsos y en los bolsillos. Entonces, hay que estar pendientes a ver qué siembran porque si tú no le caes bien te sueltan algo ahí y después dicen: ay, mira lo que conseguí aquí».

La residente del barrio El Naranjal de la Cota 905 tiene 62 años de edad. «Tengo 50 y pico de años viviendo aquí en la parte media de la Cota 905 y soy parte de la mesa técnica de agua».

Otras mujeres de la zona también le hacen un llamado a las autoridades policiales a que frenen los abusos de sus subalternos y respeten sus derechos humanos y dignidad.

Por Edwin Rodríguez/Radio Fe y Alegría Noticias