Mujeres preguntan, ¿dónde están los presos de Tocuyito?

Un grupo de mujeres protestó en las afueras de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. Familiares exigían a las autoridades saber el paradero de los privados de libertad.

Las mujeres aseguran que no tienen información de a dónde fueron traslados sus familiares después del desalojo de la cárcel. Exigen hablar con el ministro de Interior Remigio Ceballos.

“Todas las mujeres que estamos aquí no sabemos nada de nuestros familiares (…) porque las personas que están allá dentro no nos quieren dar información. Necesitamos que ellos salgan y nos den el listado para (saber) dónde fueron cada uno de nuestros familiares, desde ayer no sabemos nada”, dijo Dulce Quiérales de 29 años. Su hermano estaba en Tocuyito.

Querales, apoyada por mujeres que estaban a su alrededor, pide a las autoridades que “se pongan en los zapatos” de ellas y que hagan público “el listado”.

Operación Gran Cacique Guaicaipuro en Tocuyito

El gobierno puso en marcha la Operación Gran Cacique Guaicaipuro en la cárcel de Tocuyito. Durante el operativo participaron más de ocho mil funcionarios militares.

De la cárcel, ubicada en el estado Carabobo fueron trasladados mas de dos mil presos.

