Myanmar: Culpan de delitos de corrupción a San Suu Kyi

La exlíder birmana, derrocada en febrero por los militares, fue inculpada de sobornos y uso ventajoso de su autoridad, junto con otros exfuncionarios de su Gobierno.

Según el diario «The Global New Light of Myanmar», la Comisión Anticorrupción entregó a la policía la denuncia de millones de dólares y once kilos de oro.

La exlíder Aung San Suu Kyi, derrocada por el Ejército birmano el 1 de febrero en un golpe liderado por Min Aung Hlaing, enfrentará cargos por presuntamente usar su poder y aceptar dinero y oro, en un abuso hecho a través de la fundación benéfica que presidía, cuyo nombre «Daw Khin Kyi» es el de su madre.

Los fiscales presentarán su caso ante la Corte el próximo lunes 14 de junio.

«Fue declarada culpable de cometer corrupción utilizando su rango y será acusada de conformidad con la sección 55 de la Ley Anticorrupción», publicó el periódico, añadiendo que «si es encontrada culpable, la Ley contempla hasta 15 años de prisión por estos cargos».

En la acusación también se incluye que habría aceptado «600.000 dólares y 11,2 kilos de oro» en sobornos, del exministro de Rangún Phyo Min Thein.

Acusaciones «absurdas»

Las acusaciones contra la exmandataria depuesta han sido negadas por su abogado, que las ha tachado de «absurdas». Por otro lado, a la política no se le permite hablar en privado con sus representantes legales por razones de seguridad.

«Estas acusaciones de soborno y corrupción sobre Suu Kyi son absurdas. Son infundadas. Durante mis 50 años de experiencia, nunca he conocido a ningún representante del Estado más honesto e incorruptible que Suu Kyi.

Puede que tenga defectos, pero la codicia personal y la corrupción no son sus rasgos», señaló a la agencia EFE el letrado Khin Maung Zaw.

Fuente: AFP