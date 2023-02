Nestlé de Venezuela niega contratos con “influenciadores” dentro y fuera del país 

La compañía venezolana especializada en la elaboración de chocolate, Savoy, filial de la multinacional Suiza Nestlé, emitió un comunicado en el que niega contratos con “influenciadores”.

“La empresa no ha autorizado, directa o indirectamente, pautas comerciales en ningún medio de comunicación digital, impreso o audiovisual fuera del país; así como tampoco, pauta con influenciadores en el exterior”, se indica en el documento.

La semana pasada el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo una advertencia a la empresa Savoy por una presunta pauta publicitaria a la periodista Carla Angola.

Cabe destacar que a la periodista, quien reside en Estados Unidos, fue emitida una orden de captura por parte de la Fiscalía.

“De 24 a 72, el que entendió, entendió. Después no chillen Savoy. Yo sé que el que va a actuar rapidito me está escuchando y entendió. Ella (Carla Angola) sale con una cesta de productos Savoy y esa es una marca venezolana ¿Entonces nosotros vamos a financiar a quienes atenten contra este país y nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Yo no soy ese, y ya veremos”, dijo Cabello durante su programa transmitido por Venezolana de Televisión.