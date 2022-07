Ni los muertos descansan en paz en el cementerio de Maturín

Familiares de los difuntos que reposan en el cementerio municipal de Maturín denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentra el camposanto, por lo que pidieron a la alcaldesa se realicen jornadas de limpieza, iluminación y recolección de desechos que se encuentran en las tumbas y alrededores de la infraestructura.



Deyanira Rausseo explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que en los últimos meses se estaban realizando jornadas de limpieza en el cementerio, pero desde hace algunas semanas ya no se ejecutan por lo que tienen que estar saltando las tumbas a merced de que una serpiente pueda picarles.



“Yo vengo para acá cada 15 días y esto está lleno de maleza, escombros y muy descuidado. Las autoridades municipales no pueden dejar que esto siga en estas condiciones, porque nuestros familiares están aquí y es muy difícil poder venir a visitarlos. Ellos, como jefes del gobierno, deben tomar estas cosas en serio, dar prioridad a lo que amerite, antes se realizaban estas limpiezas pero desde hace algunos meses que no se realiza”, indicó.

La seguridad sí ha mejorado

Rosa González indicó que lo que sí ha mejorado es la seguridad en el cementerio de Maturín.

“Las veces que he venido para el cementerio he visto buena seguridad, y uno siente más tranquilidad a la hora de venir a visitar a sus difuntos. Me parece maravilloso que revisen al salir de las instalaciones porque esto permite que no se roben las lápidas, ni los santos ni las osamentas para estar haciendo cosas indebidas con ellas, pero si pido que se mejore la limpieza de la misma, reconozco el esfuerzo que están haciendo las autoridades, pero si hace falta más cariño para el camposanto”.



Los denunciantes esperan que las autoridades de la Alcaldía de Maturín y la Gobernación de Monagas efectúen un plan integral de limpieza y mejoras en el camposanto como se venía realizando en las últimos meses, y que el mismo perdure en el tiempo, ya que aseguraron que no solo es remodelar plazas sino también deben priorizar estas cosas.