Nigale: el segundo puente sobre el lago que no se construyó (multimedia)

Pasaron casi 16 años desde que el entonces presidente Hugo Chávez anunció la construcción del Puente “Cacique Nigale”, en honor al cacique principal de los indígenas de Maracaibo, quien se opuso a la conquista española. El 19 de noviembre de 2006 se puso la primera piedra en la ribera de la Costa occidental del lago.

El puente atravesaría el Lago de Maracaibo desde Santa Cruz de Mara en el municipio Mara, hasta Punta de Palma en el municipio Miranda, desde donde se conectaría con la carretera Lara – Zulia. Este puente serviría para el transporte de mercancía a diferentes partes del país. También serviría para desahogar el puente “General Rafael Urdaneta”, congestionado por la gran afluencia de vehículos que existía en esa época.

Este nuevo puente uniría la Costa Oriental del Lago con la Costa Oriental. Los pobladores del municipio Mara esperaban que este puente facilitará la vida a la hora de trasladarse, así lo dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, Eduardo Daboin.

¿Cuándo se empezó a construir el puente y desde cuándo debería estar funcionando?

En el año 2005, Hugo Chávez anunció la obra. Para la ejecución se firmó un acuerdo con la empresa brasileña de Marcelo Odebrecht. Serían 11 kilómetros de puente más una línea ferroviaria. Un tramo de 852 metros sería un túnel sublacustre, es decir, iría por debajo del agua. “Escríbanlo, lo vamos a hacer”, dijo Chávez.

Además, se construirían otros 42 kilómetros de vías para mejorar las carreteras del Zulia.

El puente debió estar funcionando desde el año 2010, según el primer convenio, pero no ocurrió. Ese año, el entonces ministro de obras públicas, Diosdado Cabello informó que la empresa (Odebrecht) tuvo que pedir ayuda a un país europeo para hacer el proyecto, porque era una obra bastante complicada.

¿Cuánto cuesta el puente?

Hubo varios anuncios sobre los montos aprobados para construir el puente.

Algunos fechas y anuncios:

2006: inicio del plan de inversión por 152 mil millones de bolívares que serían aportados por el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden)

2010: el ministro de obras públicas Diosdado Cabello informó que el proyecto tendría un costo de 4 mil millones de dólares.

2013: el ministro de obras públicas Haiman El Troudi informó que se estaban invirtiendo 3 mil 400 millones de dólares y que el puente estaría listo en el año 2020.

2014: el ministro El Troudi informó la instalación de 4.078 pilotes en el lago a una profundidad de 52.5 metros. También anunció la inversión de 77 millones 866 mil bolívares.

2016: el presidente Nicolás Maduro anunció la inversión de 126 mil millones de bolívares para obras públicas, en las que incluía la construcción del puente NIgale.

En el año 2016 estalló el caso “Lava Jato”, que arrastró a la empresa brasileña Odebrecht y con ellos, se esfumó la construcción de este puente, por ahora. Cabe destacar que los montos señalados en la lista anterior fueron parte de anuncios públicos realizados en medios de comunicación. No es posible precisar si solo fueron anuncios o si por el contrario se trata de dinero transferido a empresas y ejecutado.

La evidencia concreta es que el puente Nigale no existe. No fue construido. Esta imagen de Google Maps, capturada en julio de 2021 muestra solo algunos pilotes sobre las aguas del Lago de Maracaibo.

Según la investigación periodística “Nigale invisible” en la obra se ha invertido el equivalente a 24 mil 614 millones 671 mil 024 dólares con 13 centavos. (24.614.671.024,13). Una cifra que contrasta con los mil millones de dólares que se invirtieron en los 3 kilómetros del puente Orinoquia, en el estado Bolívar.

Lo que hay del puente Nigale según Google Maps

“La verdad sería un beneficio para toda la zona de la Guajira, es prácticamente la única manera de comunicar (los municipios) Mara, Padilla, con la zona de la Costa Oriental del Lago, era una manera de abrir una posibilidad mucho más fácil para la zona de la Guajira para estar en contacto con el resto del país sin necesidad de tener que transitar por Maracaibo o San Francisco”, explicó.

Actualmente, para viajar desde la zona norte del estado Zulia a otros estados del país hay que atravesar los municipios San Francisco y Maracaibo para usar el puente Rafael Urdaneta, un recorrido de casi dos horas.

Con la construcción del puente Nigale, los conductores podrían viajar a Barquisimeto u otros estados del país directamente desde la Guajira y sin atravesar las zonas más pobladas del Zulia.

¿Por qué se paralizó la obra?

Por su parte, Yessica Sánchez, también habitante del municipio Mara expresó que no se enteraron por qué la obra se paralizó, “ya han pasado varios años y ha permanecido con la misma infraestructura, ¿Qué pasó con el presupuesto que dio el gobierno?, no sabemos”, dijo.

El gobierno venezolano realizó una alianza con la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., para ejecutar el puente “Cacique Nigale” y otras obras en el resto del país. Odebrecht se conoce por sus obras inconclusas y actualmente paralizadas y además, por estar envuelta en tramas de corrupción a nivel internacional.

Sobre esta obra, el coordinador de la organización Transparencia Venezuela en el estado Zulia, Jesús Urbina, indicó que al menos hubo un contrato inicial por 474 millones de dólares, que ellos pudieron comprobar a través de sus investigaciones.

“…El anuncio de Chávez fue de 150 mil millones de bolívares en el año 2006 que fueron anunciados, a lo mejor nunca gastados e invertidos pero si anunciados, eso hacían 25 mil millones de dólares”, detalló Urbina.

¿Se realizó el desembolso de ese dinero?, ¿Odebrecht cobró y no ejecutó?, no se sabe.

Obra paralizada del segundo puente sobre el lago de Maracaibo

Además, Urbina agregó que actualmente “no queda nada escrito, o algo que sea de acceso público en este momento”, en relación a la construcción de esta importante obra.

¿Corrupción milmillonaria?

En el año 2020 el exdiputado a la Asamblea Nacional, Avilio Troconiz denunció, a través de los medios de comunicación, que el presupuesto aprobado para ejecutar el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo estaba en 2 mil 100 millones de dólares. Además, en una visita que realizó el parlamento a esta construcción, junto a un grupo de inspectores, determinaron que la inversión en la obra no supera los 50 millones de dólares. En el terreno solo hubo movimiento de tierra y se colocaron los pilotes sobre los que se sostendría el puente. Según los expertos consultados por el diputado, lo que hay no se corresponde al monto anunciado

En el 2017 Troconiz, junto a Julio Montoya asistieron a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público para exigir una investigación profunda de los recursos asignados y no ejecutados.

Antes, en el año 2016, el diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia por Voluntad Popular, Lester Toledo, cantó el cumpleaños en el Puente Nigale al cumplirse 10 años de la promesa.

Aseguraba que del fondo gubernamental del 2006 – 2008 “se aprobaron 152 mil millones de bolívares para construirse esta obra, en el 2006 se aprobaron 57 millones de dólares más, y estos 152 millones de bolívares y 57 millones de dólares solo sirvieron para colocar una piedra, que se convirtió en la piedra más cara del mundo porque es lo único que hay”, advertía Toledo.

Hasta la fecha, diputados de la Asamblea Nacional y organizaciones como Transparencia Venezuela no han logrado precisar cuánto dinero realmente se invirtió en el puente. ¿Cuánto se ejecutó?

La obra solo avanzó un 16.75%

En febrero del 2017 los coordinadores del capítulo zuliano Transparencia Venezuela, junto a los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira fueron detenidos por funcionarios del SEBIN cuando regresaban de la obra del Puente Nigale, donde recopilaban información sobre esta obra. Posteriormente fueron todos liberados y los periodistas brasileños deportados de forma inmediata.

Se presume que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil había invertido alrededor de mil millones de dólares en el puente, que luego serían recuperados por impuestos u otros convenios con el gobierno venezolano. “No teníamos claro si (ese dinero) era solo para el proyecto del Puente Nigale o se distribuiría en otros proyectos de Odebrecht”, agregó Urbina.

Justamente dos meses después de lo ocurrido, el periodista Urbina señala que se produjo una Inspección del Tribunal por órdenes de la Procuraduría General de la República al Puente Nigale para evaluar sus condiciones.

Resultado de la inspección al puente Nigale | Transparencia Venezuela.

Los miembros del Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mara, Almirante Padilla y Páez (todavía en ese tribunal llaman Páez al municipio Guajira) conformado por la jueza Jackeline Torres Carrillo, la representante de la Procuraduría General de la República la abogada Vanessa Sabala Reyes y un práctico fotógrafo hicieron la inspección de la obra el 24 de mayo del 2017.

“El tribunal deja expresa constancia con el asesoramiento del Práctico en Obras Civiles que acompaña en la inspección, ciudadano Rodrigo Manuel Rangel Peña… se constata que el porcentaje de avance físico de la obra a esta fecha, es de 16,74%… por otra parte, afirma el experto antes nombrado, que la obra está activa, pero sin avance, realizándose labores de mantenimiento y preservación tanto de la obra como de los equipos e infraestructuras.”, señala el documento obtenido por Transparencia Venezuela.

“En el año 2017 iba 16,74% de la obra y ese año la constructora Odebrecht retiró su personal, y retiró buena parte de sus materiales, eso lo dejaron sin vigilancia desde mayo del 2017 hasta hoy”, agregó el periodista Urbina.

La promesa de campañas electorales

Para el 2013 el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, durante una inspección que realizaba en la obra aseguraba que para el 2018 se estaría inaugurando dos canales de venida más un hombrillo para los vehículos y las dos vías férreas…

“…Allí tendremos 12 kilómetros de puente como no existe en otra parte de Latinoamérica y estas son excelentes noticias para Maracaibo”, informaba el ministro acompañado del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el alcalde de Mara, Luis Caldera y el candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Miguel Pérez Pirela.

Lo cierto del caso es que el puente no está. No estuvo en 2010, primera fecha prometida y tampoco en 2020, segunda fecha prometida.

¿Dónde está el Puente?, el puente no está. No existe. No fue construido.



Pilotes instalados en el Lago de Maracaibo

Nigale: un puente necesario

El presidente de la Sociedad de Transporte y Vialidad del estado Zulia (Sotravial), adscrito al Colegio de Ingenieros, Cipriano Hernández, en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias explicaba que ese puente tiene todas las características para reducir la dependencia del puente Rafael Urdaneta, es decir, ampliar la capacidad de transporte.

Además, que el desarrollo económico determinaba que era necesaria una vía alterna sobre el Lago de Maracaibo.

El ingeniero Hernández coincide con los pobladores de Mara y los integrantes del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela en un aspecto; no conoce más detalles sobre la obra porque los voceros oficiales no manifiestan ningún tipo de información sobre el Puente Nigale.

“Te puedo decir por esta vía, de que eso cayó en un limbo, eso era una obra que actualmente no tiene presupuesto ni dirección, prácticamente ni se vislumbra un trabajo cierto… sin embargo, me preocupa el estado actual de esa obra, no explican ni lo que sucedió con la inversión”, indicó.

Agregó que el Colegio de Ingenieros participó en las discusiones sobre la ubicación del lugar donde se construiría el puente Nigale, un proyecto que a su juicio, “le daba amplitud de desarrollo al estado Zulia”.

Así sería el puente Nigale

El puente Nigale se esfumó en la aspiración de modernidad a la que fue sometida Venezuela durante la primera década de este siglo. Al igual que el sistema ferroviario nacional, o el tercer puente sobre el río Orinoco, estas obras ahora forman parte del monumento de lo que se dijo que se iba a hacer, pero no se hizo. De lo que se ofertó, de lo que se prometió, pero no, no hay ni trenes ni puentes facilitando la vida a los ciudadanos del país. Los habitantes de Mara seguirán esperando y seguirán atravesando casi todo el estado Zulia para poder cruzar el lago y sentirse parte de Venezuela.