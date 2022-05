Niños de Tucupita se enferman por consumo de agua sucia

Vecinos de varios barrios de Tucupita reportaron la semana pasada que sus niños se están enfermando debido al consumo de agua sucia. Los enfermos tienen edades entre los 6 y 10 años. Presentan un cuadro febril y diarreico.

José Hernández, del sector La Perimetral, denunció que por los barrios 4 de Febrero, Ciudad Bendita y El Cafetal, se han conocido los casos de al menos tres niños enfermos de gastroenteritis. Sus padres le aseguraron que estos pacientes previamente habían consumido agua directamente de las tuberías.

Hernández informó que los padres de los menores los atienden con remedios caseros, porque no consiguen fármacos en los ambulatorios públicos. Además sus salarios no les alcanzan para comprar medicinas o costear la consulta en clínicas privadas.

Alcides Correa, de La Fundación, alertó por su parte que en su sector ha conocido casos en los que seis niños padecen de fiebre, diarrea y vómito. Correa asegura que son familias que no poseen alternativas de contar con agua potable.

De acuerdo con Correa, “todos los días” observa a niños de 3 a 10 años de edad que se dirigen al módulo de salud que está cerca de su comunidad para recibir atención médica.

Elio Antonio Marín, de la comunidad Deltaven, también afirmó que en su barrio unos 10 niños presentan síntomas de gastroenteritis. Los padres los han llevado al ambulatorio de la zona. Marín no pudo determinar si ellos han recibido medicamentos gratuitos en este centro de salud.

Los curan con remedios caseros

Otros padres optan por curarlos con “guarapo de monte” porque no logran conseguir medicamentos en los módulos de salud (no se refirió necesariamente a los casos de Deltaven) y además no pueden costear la compra de fármacos.

Ante el cuestionamiento del servicio de agua potable en Tucupita, Rafael Pacheco, presidente de Hidrodelta, informó recientemente en una cadena de radio sobre los trabajos de tratamiento para la optimización del agua que están realizando en las plantas de bombeo de la CVG, sin conocerse cuándo finalmente será solventado el problema.