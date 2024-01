“No es posible la condición en la que están los educadores con un salario tan precario”

Los maestros del estado Monagas salieron a protestar en el marco del Día del Maestro que se conmemora este 15 de enero. La manifestación salió desde la plaza Piar de Maturín hasta la avenida Juncal, donde los profesionales de la educación gritaron: “El magisterio unido, jamás será vencido”.



Los educadores indicaron que el personal de la educación sigue cobrando el sueldo más bajo del mundo y además no cuentan con el seguro de HCM y otros honorarios que deben cobrar los profesionales.



Carlos Núñez, dirigente sindical, indicó que “solo le estamos pidiendo al gobierno patrono que se pueda discutir la Contratación Colectiva de la educación que dignifique la calidad de los docentes, administrativos y obreros del país”.

“Porque no es posible la condición en la que está los educadores en estos momentos con un salario tan precario”, expresó.



La secretaria de Bienestar Social del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Monagas, Albanellys Rengel, también expresó su descontento por el “mísero sueldo que devengan los trabajadores de la educación en el país”.



“Nosotros estamos iguales que muchos profesionales. El gobierno tiene que saber que nos tiene cobrando un sueldo de entre 5 y 10 dólares y con eso pretende que nosotros paguemos servicios, alimentos, medicinas y todo lo que significa un gasto del docente. Los profesionales estamos en la ‘mendicidad’ porque no tenemos un buen salario para poder vivir una vida de calidad”.



Rengel también expresó que la situación salarial es una realidad y que son más de 600 días sin aumento de salario y sin discutir la contratación colectiva. “No nos podemos conformar con las bonificaciones que nos pagan a los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación”, aseguró.



Nuevas acciones de calle



Los dirigentes sindicales del estado Monagas manifestaron que seguirán sus acciones de calle en cada uno de los espacios, hasta tanto el Ministerio de Educación no inicie la contratación colectiva y se les dé a los profesionales de la educación un trato digno.

“El próximo jueves estaremos realizando una concentración para seguir acordando las demás acciones para no desmayar nuestra lucha. Nuestra asamblea seguirá siendo en la plaza El Estudiante del municipio Maturín”, indicó Carmona.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.