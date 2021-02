No fueron vacunados todos en el hospital del Táchira

El director del Hospital Central de San Cristóbal, Régulo Lobo, dijo no saber el por qué no se vacunaron todos los trabajadores de este centro de salud ya que ellos no manejan el registro y control de estas dosis que no llegaron allí sino al oncológico, que es manejado por el llamado protector del Táchira, Freddy Bernal.

Lobo manifestó que solo fueron inmunizados 1.114 trabajadores de los 2 mil que aparecen en nómina.

“Nosotros solo facilitamos la data del personal para que asistieran al oncológico para ser vacunados”, expresó.

El médico explicó que en esta oportunidad se aplicó la primera dosis contra el Coronavirus y esperan que en 21 días se implemente la segunda.

Espera que se les aclare por qué no fueron vacunados todos los trabajadores del hospital.

Vale recordar que el viernes 19 de febrero la Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, denunció el supuesto desvío de vacunas y equipos refrigeradores que debían llegar al hospital central, previo acuerdo con el Ministerio de la Salud.

La jornada proseguirá en el centro ambulatorio perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Por Jorge Labrador / Radio Fe y Alegría Noticias