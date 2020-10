No hay atención preferencial en CDI de Maturín para abuelos y discapacitados

Adultos mayores de Maturín, Monagas, denuncian que no reciben atención preferencial en los centros de diagnóstico integral luego de tener que madrugar y pasar horas para esperando atención para sacarse una placa.

El abuelo Wiston Guevara le contó a Radio Fe y Alegría Noticias todas las penurias que deben pasar para poder hacerse cualquier estudio o examen diagnóstico para cuidar su salud.

“La secretaria que está ahí como que es la que manda. Desde que llegué no me ha atendido. me mandó a hablar con el director…yo era el número doce…pero no sé qué se hizo la lista y no me han atendido”, decía el señor Guevara luego de haber estado 4 horas en un CDI de la capital monaguense.

El abuelo denuncia que además de él otros adultos mayores y personas con discapacidad tampoco fueron atendidos preferencialmente tal cual como lo merecen. Por el contrario “empezaron a pasar primero a unos jóvenes…había uno que tenía como 17 años más o menos”.

El costo de una radiografía o examen de laboratorio en cualquier clínica privada de Maturín puede alcanzar los 60 dólares por lo que los abuelos aseguran que necesitan atención preferencial en los centros de salud pública y piden a las autoridades terminar con las mafias que se han instaurado allí.